En moins d'un an, le remake de Seiken Densetsu 3, connu officiellement sous le nom de Trials of Mana, a passé le cap symbolique du million d'exemplaires vendus. Ce chiffre comprend les versions Switch, PC et PlayStation 4, aussi bien sous format physique que dématérialisé.Pour marquer l'évènement, le compte Twitter officiel de la série a réalisé cet artwork spécial, en remerciant au passage les fans pour avoir accompli cet exploit :Pour les intéressés, une démo du jeu est disponible sur l'eShop.