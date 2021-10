Le metroidvania Demoniaca: Everlasting Night prêt à en découdre prochainement

Un titre flirtant avec le gore mais aussi sur des environnements très complaisants par rapport à la nudité de certaines jeunes femmes, Demoniaca : Everlasting Night ne s'annonce clairement pas comme un jeu familial. Nous sommes dans un univers gothique, mature et sexy, très Castlevania, et le studio de développement AKI et son éditeur Valkyrie Initiative nous propose un RPG action.



Si le titre vous permet de faire de nouvelles rencontres, il vous faudra vous venger de ceux qui vous ont causé de profondes souffrances. Un petit tour du côté d'une Tour de Babel corrompue avec des hordes de serviteurs à affronter, armez vous de potions, récoltez divers équipements et améliorez vos compétences et vos mouvements afin d'acquérir un style de combat qui vous est propre pour tenter de voir la fin de cette aventure, en dehors d'une mare de sang.

Pour le moment sans date de sortie précise, et on le comprend bien avec Metroid Dread qui occulte pour le moment tous les autres titres Metroidvania du moment, le titre semble assez travaillé. Verdict lors de sa sortie.

Au cours de votre périple dans l'épouvantable Tour de Babel corrompue, vous découvrirez ses nombreux et dangereux secrets, vous affronterez de puissants seigneurs et tuerez des hordes de leurs serviteurs. Plongez dans des combats fluides en temps réel, faciles à apprendre mais difficiles à maîtriser. Accédez à de nouvelles zones dans et autour de la tour au fur et à mesure que vous progressez et améliorez vos capacités. Mais quelle fin pourrait attendre une personne remplie de tant de colère et de désespoir ?



Caractéristiques principales



- Explorez la Tour de Babel dans un style "metroidvania" à défilement latéral !



- Affrontez des ennemis créés à la main, chacun nécessitant une approche stratégique différente en combat.



- Rencontrez des personnages intrigants au fil d'un récit inquiétant.



- Habillez-vous et armez-vous avec un équipement à la fois pratique et à la mode !



- Profitez d'une conception visuelle sinistre avec une touche d'érotisme mature. Caractéristiques principales