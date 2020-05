News Indivisible (Switch)

505 Games s'est fendu d'un communiqué pour expliquer le mystère entourant la sortie du jeu sans aucune annonce préalable, à la surprise des développeurs eux-mêmes et aussi à la surprise des backers sur Indigogo qui n'ont pas reçu encore leur clé de jeu alors qu'ils ont participé à son financement. C'est un problème technique qui est passé au travers de la surveillance habituelle, probablement en lien avec notre période mouvementée.





Selon 505 Games, la date du 28 avril était la date de lancement initialement prévue pour la version Nintendo Switch et a donc été placée ainsi dans la gestion de l'eShop pour être automatiquement mis en ligne à cette date. Cependant, pour des raisons techniques, le jeu devait être repoussé vers le début du mois de mai pour lancer le jeu avec le support du 1080p. Mais comme le système de programmation au niveau de l'eShop n'a pas été modifié, le jeu a donc été lancé à la surprise même de 505 Games. C'est donc clairement un problème de communication.







On peut néanmoins être surpris par ce couac, en se demandant pourquoi une aussi grosse modification du jeu au niveau de sa résolution et de ses fréquences de fonctionnement n'a pas été anticipée un peu plus pour éviter un si court délai entre son implantation finale et son lancement commercial (un peu plus de tests n'auraient pas été superflus pour proposer une bonne expérience de gameplay à l'ensemble des joueurs dès le lancement du jeu).





La mise à jour du mois de mai va donc apporter ces modifications, des changements dans la localisation du jeu. Mais cela ne règle pas le problème des backers.On se dit malgré tout que les délais ont été mal calculés et qu'il y aurait eu un problème, malgré la sortie anticipée.



Ce lancement précoce a un impact sur les bailleurs de fonds d'Indiegogo qui n'ont pas encore reçu leurs clés numériques. Nous nous efforçons d'obtenir ces clés le plus rapidement possible et de les distribuer par le biais d'enquêtes du BackerKit. Nous nous efforçons de livrer les clés avant la date de lancement prévue en mai. Une annonce sera faite lors de la distribution des clés.

Les commanditaires de la version physique auront la possibilité de mettre à jour leur adresse de livraison prochainement. Nous prévoyons un délai d'un à deux mois en raison de retards de fabrication et d'expédition dans le monde entier. Veuillez consulter les mises à jour d'Indiegogo pour plus d'informations.

Nous nous excusons de la soudaineté du lancement et de l'impact qu'il a sur les commanditaires du jeu. Merci de votre patience et nous espérons que vous apprécierez Indivisible un peu plus tôt que prévu sur Switch !

Si vous avez acquis Indivisible sur Nintendo Switch, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le jeu. A notre niveau, nous attendrons d'avoir une version en main avec l'ensemble des mises à jour en place pour juger le jeu, qui faisait partie des titres dont on attendait beaucoup.