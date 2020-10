News Clea (Switch)

Disponible depuis le 10 juillet 2019 sur PC Steam, le titre d’Invertmouse débarque sur la Nintendo Switch le 30 octobre pour un tarif de 14,99 €, uniquement en version dématérialisée. Il faut croire que le jeu a connu un très bon accueil car un second opus a été annoncé le 10 septembre dernier, pour une sortie sur PC le 25 mars 2021. Pas d’annonce pour le moment d’un portage de cette suite sur Switch, mais si l’accueil du premier opus est bon sur notre console, on peut logiquement espérer voir débarquer cette suite plus tard sur notre console.

Clea est une jeune fille vivant avec ses parents et son petit frère, et ses bonnes, dans le Manoir Whitlock. Elle fête son anniversaire tandis que ses parents concoctent de leur côté un étrange médicament capable de soigner leur fille d’un mal ancien (« la vierge de guerre »). En effectuant des expérimentations sur des serviteurs du chaos, cela se termine mal et des monstres sont libérés, piégeant Clea et son frère dans le manoir qui devient ainsi une prison. Il va falloir pour eux deux trouver une solution pour s’échapper.



Le jeu de style 2D présente des personnages aux graphismes proches d’un film animé, mais à l’animation beaucoup plus raide. Vous vous déplacez de pièce en pièce en tentant d’éviter les ennemis, qui vont devenir de plus en plus horribles, tandis qu’en parallèle il faudra affronter une sortie de double maléfique de la jeune fille.

L’ambiance glaçante et glauque est très marquée, avec des ennemis qui vont vous repérer très vite et vous pourchasser. Cependant, pour pouvoir poursuivre votre échappée, il faudra dénicher des potions de soins très régulièrement sous peine de mourir à coup sûr. De petites énigmes vous permettront de les dénicher et ainsi d'avancer.





Vigilance, car s’il n’y a pas de Jump Scares intégrés au jeu (pas de pic de frayeur programmé pour vous faire sursauter inutilement), il va falloir de la stratégie pour apprendre à berner vos ennemis. Vous pourrez améliorer vos caractéristiques au cours du jeu et surtout il vous faudra récupérer des orbes de mémoires afin d’en apprendre un peu plus sur les secrets de la généalogie de votre famille. Plusieurs fins sont disponibles. On se regarde la bande-annonce :



Clea - Official Switch Trailer 17/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Audio en anglais mais texte en français.