Le film The Legend of Zelda s'intitulera... The Legend of Zelda

On s'y attendait quelque peu, le Nintendo Direct diffusé ce 8 septembre 2026 a été l'occasion d'en apprendre un tout petit peu plus sur le projet de film dont nous savions que la date de sortie était calée au 30 avril 2027. Nul doute que beaucoup ont marqué cette date d'une Triforce sur leur calendrier !

S'il était clair que nous n'aurions pas encore de trailer, ceux-ci sortant généralement un trimestre avant le film, (rendez-vous donc en janvier 2027) nous avons eu quelques petits détail sur le titre ainsi que le scénario, et les deux seraient étonnamment liés, mais pas de la manière par laquelle de nombreux fans pouvaient s'y attendre.

En effet, car le film s'intitulera tout simplement The Legend of Zelda, sans sous-titre. Miyamoto le dit lui-même puisque le scénario se base sur une histoire originale inspirée des 40 ans de jeux. Le film ferait donc référence par petites ou grandes touches aux différents épisodes de la saga. Impossible donc de le restreindre à un sous-titre donc.

Miyamoto en a profité pour rappeler que lui-même et l'équipe de développement de Nintendo ont aussi participé à la réalisation de ce film. Il en profite pour interpeller les fans sur le rôle potentiel de la Triforce dans ce film. Puisque le tournage en Nouvelle-Zélande est terminé, il faut s'attendre à de petites informations à venir, probablement distillées via Nintendo Today !