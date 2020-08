News Dead by Daylight (Switch)

"Behaviour a mis en place le Cross-Play sur PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Ceci fait suite à une année de recherche, d'interviews, d'analyse de données et à la mise en place réussie de Cross-Play entre Steam et le Windows Store. Les joueurs sur console et sur PC vont maintenant faire face ensemble à des essais qui apporteront certainement de nouvelles métas à Dead by Daylight."

"La possibilité de jouer avec des amis sur toutes les plateformes a été une caractéristique largement demandée par la communauté. Le Cross-Friends (ajout d’amis entre plusieurs plateformes) sera également disponible avec cette version. Enfin, les joueurs pourront désormais créer une liste d'amis multiplateforme et vivre une expérience multijoueur sans précédent dans leur jeu d'horreur multijoueur préféré."

"L'équipe de Dead by Daylight a travaillé main dans la main avec les propriétaires de la plateforme pour que cela se produise. Après quatre ans, des millions de joueurs, et d'innombrables parties et sauts d'effroi, Dead by Daylight se lance dans l'avenir pour répondre et dépasser à la fois les normes de plus en plus strictes de l'industrie et les souhaits de ses joueurs. Dead by Daylight, qui a toujours été un lieu où vit toute l'horreur, n'est pas seulement là pour rester, il évolue."

Galerie images 16/08/2020

Cette semaine même, Dead By Daylight se dote de nouvelles fonctionnalités très attendues : le cross-play et cross-save. Pour pouvoir en profiter, il vous faut bien évidement télécharger une nouvelle mise à jour sur le jeu des équipes de Behaviour Interactive. A ce propos, le studio nous offre un petit communiqué à l'occasion de l'arrivée de ces nouvelles fonctionnalités :A noter que pour les joueurs ne voulant pas utiliser le multijoueur multiplateforme, ou simplement exclure certaine plateforme de la sélection, ce sera possible. Vous pourrez en effet utiliser le multijoueur propre à votre plateforme, le multijoueur multiplateforme normalement présélectionné par défaut (entre PC, PS4, Xbox One et Switch), ou choisir d’en exclure les joueurs Xbox One et/ou PS4 et/ou PC.Que pensez-vous de cet ajout au titre de Behaviour ? Repartirez-vous y faire un tour pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités ? Dîtes-nous tout sur notre serveur discord ou en commentaire à cette news !Source : Nintend Life