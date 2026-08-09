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Le compositeur Koji Kondo annonce une série de concerts The Legend of Zelda

Le Nintendo Direct des 40 ans de la saga a été l'occasion pour Koji Kondo d'annoncer une série de concerts qui passeront aussi par l'Europe

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Si on pouvait s'attendre à certaines annonces lors du Nintendo Direct consacré aux 40 ans de la série The Legend of Zelda, nous avons quand même droit à quelques surprises et ce fut particulièrement le cas lorsque la parole a été laissée à Koji Kondo, le compositeur historique de la musique de la série et de bien d'autres chez Nintendo.


Il faut dire que la couleur était annoncée dès les premières secondes du Direct puisqu'il mettait en scène plusieurs artistes jouant ensemble un thème venant faire vibrer nos oreilles.



Il en a profité pour nous annoncer la tenu d'un concert dont la tournée commencera par le Japon, avant de partir en février 2027 pour les États-Unis, puis l'Europe à partir du 3 avril 2027 à Londres et enfin l'Australie à partir du 13 mai 2027. La troupe passera t-elle par Paris ou d'autres villes françaises ? Il faudra attendre pour en savoir plus. Le site dédié à cette tournée étant en erreur au moment de l'écriture de cette news, probablement lié au trafic qu'il a du supporter soudainement. On espère revenir prochainement vers vous avec de bonnes nouvelles !
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Diddu
Pas de concert à Paris : Londres, Edimbourg, Glasgow, Vienne, Stockholm pour l'Europe
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