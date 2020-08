Par sebiorg

sebiorg Publié le 29/07/2020

à 21h32



On s'est habitué à une année 2020 relativement vierge de salons pour des questions de sécurité. On s'en ai fait une raison, avec de nombreux événements annulés et bien souvent reportés d'un an. Jeux olympiques, E3, décalage de nombreux blockbusters au cinéma, la liste est longue.



Cependant, rien n'indique que l'année 2021 verra la fin de la pandémie, au regard des chiffres encore vertigineux dans certains pays du monde et la surveillance par rapport à une nouvelle souche variante du H1N1 qui ne nous a pas laissé de bons souvenirs il y a quelques années.



Si beaucoup d'acteurs du divertissement ont été pris de court en 2020, tout le monde prépare désormais un plan B pour des présentations 100 digitales. Le CES de Las Vegas de 2021 à pris déjà les devants en indiquant son annulation dans son format physique, et mettra donc en place une édition 100% numérique l'année prochaine. Une décision compréhensible dans ce pays le plus impacté au monde actuellement et qui ne permet pas d'être optimiste dans les tous prochains mois. Les compagnies ont donc le temps de s'organiser pour présenter virtuellement leurs nouvelles gammes, le salon américain étant généralement le fer de lance pour ce type d'annonces dans les produits électroniques.



Si le CES 2021 est 100% numérique, on peut craindre que l'E3 2021 soit obligé de choisir une voie similaire. Il reste encore un peu de temps pour prendre certaines décisions. Rappelons que la Gamescom en Allemagne sera 100% digitale cette année. Aurons-nous l'occasion d'avoir un Direct et un Treehouse en cette occasion pour présenter enfin de nouveaux titres devant nous occuper pour cette fin d'année 2020 ?