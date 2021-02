News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Il est tout beau tout chaud le nouveau calendrier que vous pouvez télécharger dès à présent puis imprimer si vous le souhaitez. Comment l'obtenir ? Il suffit de se rendre sur le site My Nintendo, de vous connecter à votre compte et de vous délester de 80 points platines pour ensuite pouvoir le télécharger. Un coût modique car en général, on a tendance à ne pas savoir que faire de ses points platines assez vite.



Le continent nord américain est le premier servi pour ce calendrier, l'Europe suivra dans quelques jours, donc inutile de vous précipiter dès ce soir.





Vous recevrez alors un PDF de 13 pages au format lettre.







Pour le moment, il reste sur le My Nintendo Europe des calendriers Mario disponibles contre 600 points platines.