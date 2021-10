Le Bloc Point d'Interrogation LEGO est disponible

LEGO Super Mario 64 Question Block - Launch Trailer 10/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 1e octobre était pour les fans de Mario et de Lego un jour pas tout à fait comme les autres : un nouveau set, le "set Bloc ? LEGO Super Mario 64" qui porte le numéro de référence #71395, est en effet maintenant disponible. A cette occasion, Lego et Nintendo nous ont proposé une vidéo de lqncement très alléchante :Nous avons largement présenté ce nouveau produit lors de sa révélation, le 9 septembre dernier, mais quand on a lu le reportage d'Alex Donaldson qui a eu le courage d'assembler le Set pour en découvrir toutes les surprises, on a vraiment failli craquer.Il faudra de la patience, du temps et sans doute aussi un peu de courage pour venir à bout des 2064 pièces de ce set qui vous permettra de révéler, comme par magie, des décors de Super Mario 64. Avec quelques surprises qu'on préservera afin de laisser un peu de magie et de surprise aux plus courageux de nos lecteurs, nul doute que c'est là un bien joli cadeau que pourront se faire les fans les plus fortunés, car à 170 € le set, nul doute qu'on va y réfléchir à deux fois avant de passer en caisse !Le set Bloc ? LEGO Super Mario 64 est disponible dans les boutiques LEGO, en ligne sur Lego.com . Si vous n'avez pas de boutique près de chez vous, il faudra patienter jusqu'en 2022 pour retrouver le Set dans les boutiques partenaires Lego.Source : Nintendo, VG247.com