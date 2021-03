News Worms Rumble (Switch)

La franchise Worms fait partie des séries cultes qui ont passablement usées nos souris sur PC pendant de nombreuses années. La série a depuis longtemps franchi les barrières des consoles, en tentant de transposer le mieux possible la visée via nos manettes. Nous avons déjà un titre Worms sur Switch, Worms W.M.D, régulièrement en promotion et à posséder dans toute bonne logithèque. Mais cette fois, l'équipe de Team17 fait évoluer le concept vers les terres du Battle Royale, effectivement très à la mode en cette période.

On change ainsi complètement le gameplay. Exit le côté stratégique avec des mouvements limités et un décor que l'on peut détruire à 100% (en faisant notamment chuter l'adversaire via un gros trou sous son corps). Bonjour le temps réel avec des déplacements de vos vers nettement plus rapides et nerveux. Si l'on retrouve tout l'arsenal bien connu des derniers titres dont la Sainte-grenade, le bazooka et le mouton explosif, le plus gros changement est donc ce déplacement plus important dans des décors beaucoup plus vastes, hélas non destructibles.

Vous allez donc devoir opter pour une traque de vos adversaires et les piéger en vous glissant dans les divers éléments du décor. Ascenseur, tuyauterie, tyrolienne, chaque map est un terrain de jeu différent. Encore récent, les échos des joueurs sur les autres consoles saluent globalement un titre fun mais encore un peu jeune, au niveau de ses maps, le temps devrait lui permettre de se bonifier. Son arrivée sur Nintendo Switch au cours de l'année 2021 lui ouvre les portes d'une large base installée, pouvant dynamiser le potentiel du jeu. On peut compter sur Team17 sur le suivi au long court.

Des événements saisonniers et communautaires sont prévues, ainsi que des défis quotidiens pour obtenir de l'XP supplémentaire et des récompenses en jeu. Chaque semaine apporte de nouveaux modes de jeu expérimentaux avec de nouvelles façons de jouer. Un tour dans le Labo permettra de se faire la main avec de nouvelles armes ainsi que de nouvelles mécaniques de jeu.

Dès le départ, les modes Deathmatch et Last Worm Standing (le dernier ver vivant) seront disponibles, pour pouvoir jouer en ligne avec vos amis, qu'ils soient sur console ou sur PC. C'est deux modes seront disponibles en solo et en équipe, le jeu permettant d'effectuer des combats en temps réel jusqu'à 32 joueurs en simultanée, répartis sur les différentes plateformes. A priori, pas de mode multi strictement en local, ce qui pourra décevoir quelques joueurs Switch mais ce mode n'existe pas à notre connaissance sur les autres plateformes.



Vous pourrez gagner de l'XP et de la monnaie en jeu pour débloquer et acheter des skins d'armes, des tenues, des accessoires et des emotes ! Mélangez-les pour créer votre propre style sur le champ de bataille. On attend désormais la date de disponibilité officielle de ce portage Switch et on espère bien pouvoir le prendre en main assez vite.