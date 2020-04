Initialement prévu pour le 5 juin, #LittleTownHero Big Idea Edition sortira finalement le 26 juin sur PS4 et Switch !



Attendu initialement pour le 5 juin, Little Town Hero Big Idea Edition glisse au 26 juin 2020. NIS America et Koch Media ne donnent pas plus d'explication sur ces trois semaines de retard, mais on imagine que la situation actuelle n'a pas du aider à respecter les délais.L'édition Big Idea n'est autre que le nom de la version physique du titre de Game Freak, qui là, en plus du jeu, inclut l'artbook Life in the Village, une affiche, des pin's Defender Duo, le CD Town Tunes, et le tout dans une boîte collector.Pour rappel, Little Town Hero est un RPG au tour par tour développé par Game Freak donc, le "petit" studio a qui l'on doit la saga Pokémon. Le titre ne sera plus longtemps exclusif à la console de Nintendo puisque la Big Idea Edition est avant tout l'occasion pour NIS America de sortir son titre sur PS4.