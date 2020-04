Avouons-le, nous ne sommes jamais très fan de ce type de chantage "achetez ces jeux et on vous sortira ceux-là" mais ils trahissent parfois une réalité, et on sait que la gamme SEGA AGES ne se porte pas particulièrement bien.Les responsables de la gamme avait déjà indiqué l'année dernière que les jeux de la gamme ne rencontraient pas le succès attendu au Japon, même si les joueurs occidentaux étaient eux bien plus réceptifs. Les sorties s'étaient donc un peu stoppées avant de reprendre. On ne savait pas si cela était dû aux ventes ou à une seconde chance offerte par SEGA, mais l'excellent travail des développeurs sur la manière d'actualiser ces jeux n'avaient elle pas changé, et c'est bien l'essentiel pour les joueurs.Suite à la sortie de Sonic the Hedgehog 2 dans la gamme SEGA AGES, le site japonais Game Watch s'était entretenu avec Yosuke Okunari. On y apprend notamment que les titres revisités par la gamme ont été choisis pour ne pas être en doublon avec ceux inclus dans la Megadrive Mini, mais que Sonic et Puyo Puyo étant des séries très populaire au Japon, une exception a été faite pour ces deux sagas.La question d'adapter Sonic 3, Sonic & Knuckles ou la version arcade Segasonic est donc amené par Game Watch.La réponse de Okunari est qu'il avait été décidé de travailler sur deux jeux Puyo Puyo et deux jeux Sonic, et ils ont donc choisi de suivre l'ordre de sortie des titres et donc d'adapter les deux premiers volets de chaque saga.Okunari dit donc que rien de plus n'est prévu à l'heure actuelle concernant Sonic, mais qu'il est conscient que la version Arcade n'a jamais été re-proposée aux joueurs. Il ajoute ensuite qu'il a observé que les Mighty et Ray avaient suscité l'intérêt des joueurs suite à leur retour dans Sonic Mania +, mais qu'il n'avait pas été mis au courant de la sortie des deux personnages pour le titre à l'époque où il a décidé des titres qui rejoindraient la gamme SEGA AGES. Il ajoute que la trackball reste un obstacle pour reproduite fidèlement le titre.Okunari précise enfin que comme ils avaient dû faire des choix au départ pour restreindre les titres sur lesquels les équipes travailleraient, ajouter d'autres jeux Sonic et Puyo Puyo n'était donc pas prévu mais si les ventes des jeux SEGA AGES, et particulièrement de ces deux séries, sont aux rendez-vous, il considérerait le fait de travailler sur d'autres jeux Sonic et Puyo Puyo.A bien y réfléchir, la Megadrive Mini et la compilation Megadrive sortie sur Switch n'intègrent elles-aussi que les deux premiers opus de la série Sonic. On sait notamment que SEGA a des problèmes de droits concernant la musique de Sonic 3 et Sonic & Knuckles, notamment en raison de leur affiliation à Michael Jackson (on ne reviendra pas sur cette longue histoire).Ce serait donc l'occasion rêvée de porter ces deux titres, allant de pair on le rappelle, quitte à en modifier une partie de l'OST. Cela demanderait de toutes les façons moins de travail que de repenser totalement le gameplay de SegaSonic The Hedgehog pour l'adapter au pad.Et vous, que préféreriez-vous ? Sonic 3 & Knuckles, la version Arcade, ou bien en avez-vous assez de Sonic et aimeriez d'autres titres plus typés Arcade ?