News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

The #AnimalCrossing: New Horizons free update is available now, bringing Super Mario Bros. themed furniture and fashion items for purchase on 3/1, as well as new seasonal items! Download the update and receive a free mushroom mural! #ACNH #SuperMario35 pic.twitter.com/tPLTWDXK8e — Isabelle (@animalcrossing) February 25, 2021

Download the free update on 2/25 and receive the mushroom mural in your in-game mailbox for free! You’ll have to wait until 3/1 to order the Super Mario Bros. themed items, but this should get those decorating ideas flowing! pic.twitter.com/c3ZW5ckT29 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 24, 2021

La mise à jour Super Mario Bros d'Animal Crossing: New Horizons est disponible sur les serveurs de Nintendo depuis ce matin du 25 février 2021. Cette mise à jour promise depuis le Super Mario Bros Direct de septembre dernier nous permettra dans les semaines qui viennent de transformer notre île en niveau de Super Mario Bros, ou presque, ajoutant des meubles et des éléments de décoration largement inspirés de la série Super Mario Bros.Parmi les nouveaux items proposés, le fameux tuyau vert qui vous permettra d'aller d'un endroit de votre île à un autre. Mais c'est loin d'être le seul puisque vous pourrez aussi ajouter à votre inventaire des blocs point d'interrogation, des poteaux de fin de niveau, des pièces... et mêmes des Twomps, des carapaces vertes et des fleurs de feu !A lire aussi : le Nintendo Direct du 17/02 confirme l'arrivée de la mise à jour ACNH Vous pourrez aussi acquérir des vêtements Super Mario, comme la salopette de Mario ou de Luigi, ainsi que la robe de la princesse Peach. Et pour vous remercier de réaliser cette mise à jour, Nintendo vous enverra par courrier un cadeau : un mur champignon.Pour pouvoir acquérir les nouveaux items, un peu de patience : ils seront disponibles à compter du 1e mars 2021.