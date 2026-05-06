La Team, l'héritière de Game One, rejoint France TV Slash à la rentrée

La Team, composée d'anciens visages de Game One, rejoint France Télévisions via sa plateforme Slash à la rentrée.

L'émission sera diffusée en direct chaque mercredi sur les chaînes YouTube et Twitch de France TV Slash, à partir de septembre.

Le contrat porterait sur un an, selon Journal du Geek.

Ce retour fait suite à la fermeture de Game One en 2025 et au lancement de La Team sur Twitch en mars 2026.

De la fermeture de Game One au sauvetage sur Twitch

Cap sur France Télévisions

C'est officiel !



Toute l'équipe de La Team est très heureuse de rejoindre @FranceTV !



Après une première saison incroyable, on vous donne rendez-vous dès septembre pour une toute nouvelle aventure, en direct sur les chaînes YouTube et Twitch de @francetvslash .



On a… pic.twitter.com/FU4Vcx8WNy — Julien Tellouck (@JulienTellouck) July 8, 2026

Très heureuse de vous annoncer qu'on sera de retour avec toute La Team à la rentrée sur les chaînes YT et Twitch @francetvslash @FranceTV !



L'équipe s'est battue pour garder l'émission en vie, j'ai hâte de vivre cette nouvelle aventure merci à tous du soutien !!! https://t.co/db4KtRZxKh — Kayane (@Kayane) July 8, 2026

Good news everyone ! La Team débarque dans le groupe @FranceTV à la rentrée ! Vous pourrez nous retrouver en live tous les mercredi sur les chaines Twitch et Youtube de @francetvslash ! L'annonce vient de tomber pendant la conférence de présentation des programmes de la… pic.twitter.com/554CJH4qDj — Marcus (@Marcuszeboulet) July 8, 2026

Un an pour convaincre