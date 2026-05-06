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La Team, l'héritière de Game One, rejoint France TV Slash à la rentrée

Un an après la disparition de Game One, Julien Tellouck et son équipe officialisent leur arrivée dans le groupe France Télévisions, avec un rendez-vous hebdomadaire en direct sur les chaînes YouTube et Twitch de Slash dès septembre.

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Résumé de cette actualité en 4 points :
  • La Team, composée d'anciens visages de Game One, rejoint France Télévisions via sa plateforme Slash à la rentrée.
  • L'émission sera diffusée en direct chaque mercredi sur les chaînes YouTube et Twitch de France TV Slash, à partir de septembre.
  • Le contrat porterait sur un an, selon Journal du Geek.
  • Ce retour fait suite à la fermeture de Game One en 2025 et au lancement de La Team sur Twitch en mars 2026.

C'est une belle nouvelle pour les nostalgiques de Game One : La Team, l'équipe emblématique de la défunte chaîne, va faire son grand retour à la rentrée, cette fois sous les couleurs de France Télévisions. L'information, présentée lors de la conférence de presse de France Télévisions et relayée avec des détails par le Journal du Geek a été confirmée dans la foulée par les principaux intéressés. Cette annonce marque une nouvelle étape pour cette bande bien connue des amateurs de jeu vidéo.

De la fermeture de Game One au sauvetage sur Twitch

Pour rappel, la chaîne Game One avait fermé ses portes en 2025, dans le cadre de la restructuration de Paramount Skydance, après plus de 25 ans d'existence. Une décision difficile à encaisser pour ses fidèles, d'autant que la chaîne restait rentable et réunissait encore près de trois millions de téléspectateurs chaque mois.

Loin de baisser les bras, Julien Tellouck et une bonne partie de l'ancienne équipe avaient rebondi dès mars 2026 avec La Team : Le Respawn, sur Twitch. Le pari s'était révélé payant, avec jusqu'à près de 10 000 spectateurs en simultané lors des premières émissions, la preuve que la communauté était toujours au rendez-vous.

Cap sur France Télévisions

C'est désormais officiel : La Team rejoint le groupe France Télévisions via sa plateforme jeune, Slash. L'émission sera diffusée en direct chaque mercredi sur les chaînes YouTube et Twitch de France TV Slash, dès la rentrée de septembre. Un contrat qui porterait sur un an, d'après Journal du Geek.
L'annonce est tombée lors de la conférence de présentation des programmes de la chaîne, et l'équipe n'a pas caché sa joie sur les réseaux.
Le rendez-vous hebdomadaire devrait permettre de retrouver la Team au grand complet, entre esprit streaming et cadre plus institutionnel.

Un an pour convaincre

Le choix de France TV Slash n'a rien d'anodin. La plateforme publique cible déjà un public jeune et s'est bâtie autour de formats numériques qui circulent naturellement entre réseaux sociaux, télévision et streaming. Pour La Team, l'enjeu sera de conserver sa liberté de ton tout en profitant d'une visibilité nettement plus large.

Ce n'est pas tout à fait la renaissance d'une chaîne gaming complète que certains fans espéraient, un temps évoquée du côté d'une relance mêlant les ADN de Game One et de J-One. Mais dans un paysage où le jeu vidéo est partout, sans pour autant offrir beaucoup de rendez-vous fédérateurs autour d'une équipe aussi identifiable, ce retour a tout d'une excellente nouvelle. Reste à voir ce que donnera cette première année, quoi qu'il en soit une émission qui parle de jeu vidéo sur un réseau grand public, c'est toujours bon à prendre !

Et vous, étiez-vous fidèle à Game One et à sa Team ? Comptez-vous les suivre sur France TV Slash à la rentrée ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord ! On souhaite beaucoup de plaisir à l'équipe dans cette nouvelle aventure !

Source : Journal du Geek
Commentaires sur l'article

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bahascaux
C'est super cool pour eux !!!
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