Si la semaine dernière , Luigi avait eu les faveurs des joueurs français, avec même une jolie présence sur Nintendo 3DS, on sent cette semaine l'influence des Fêtes. C'est ainsi Mario Kart, roi des soirées en famille et entre amis, qui domine le top des ventes.Mario Kart 8 Deluxe est donc premier du top général et du top Switch, suivi par Luigi's Mansion 3, qui n'est pas allé se cacher bien loin. Pokémon Épée se place quant à lui quatrième du top général, et forcément troisième du top Switch.Petit tour également du côté de la 3DS, où Mario Kart 7 s'est lui aussi hissé à la première place, suivi du remake du premier Luigi's Mansion. La 3e position n'est plus occupée par Luigi's Mansion 2, mais par le très bon Super Mario 3D Land, signe qu'il s'est certainement vendu quelques New 2DS et 3DS ce Noël.