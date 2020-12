Elles sont belles et performantes les nouvelles consoles de Sony et Microsoft, mais elles sont chères pour le portemonnaie de nombreuses familles. On ne parlera même pas des dernières cartes graphiques monstrueusement puissantes de Nvidia et AMD sur PC, qui coutent un bras et vos deux reins, à condition de pouvoir réussir à mettre la main dessus au tarif officiel. En attendant de voir dans quelques mois toute cette puissance s'installer sur le marché du jeu vidéo, la Nintendo Switch tire son épingle du jeu. Une large base installée, son nomadisme, et un ticket d'entrée pas indolore mais tout de même nettement plus accessible, avec de très nombreux jeux de qualité.







Durant ce Black Friday, les consommateurs se sont donc tournés encore massivement sur les produits Nintendo pour les étrennes de Noël (ou pour compléter certaines collections) et durant la semaine du Black Friday en Espagne, la Nintendo Switch a raflé 72% de part de marché. Une hégémonie qui montre bien que la console reste une option pertinente sur le marché du jeu vidéo et qu'elle fera partie de cette univers encore pour un bon bout de temps. Ce n'est pas pour rien que de grands éditeurs, jusqu'à présent un peu frileux pour porter leurs titres sur une console nécessitant plus de travail d'adaptation car la console est moins puissante, commencent à sauter le pas, bien conscient que le marché des nouvelles Xbox et PS5 nécessitera au moins une bonne année 1/2 pour installer un parc digne de ce nom, capable de rentabiliser les nouveaux investissements de productions nécessaires pour ces machines Next-gen.





SI l'on revient sur les chiffres espagnols, nous avons désormais un parc installé de 1,57 millions de consoles Switch et 2,4 millions de jeux vendus. Les six titres sur Switch les plus vendus cette année en Espagne sont, sans réelle surprise :



– Animal Crossing: New Horizons

– Mario Kart 8 Deluxe

– Minecraft

– Super Mario 3D All-Stars

– Super Mario Odyssey

– Luigi’s Mansion 3





Encore une domination d'Animal Crossing, un joli maintien de Minecraft et un beau succès pour la compilation Super Mario 3D All-Stars.