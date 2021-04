La version 12.0.0 de la Nintendo Switch est disponible : cette mise à jour a été déployée par Nintendo dans la nuit sur ses serveurs. Et quand on voit un chiffre rond comme ça, on se prend à rêver de nouvelles fonctionnalités. Pourtant, il n'en est rien (on vous sent déçu !).En effet, cette mise à jour introduit seulement un correctif pour un problème dans la gestion des sauvegardes automatiques qui, "dans de rares cas", était interrompue en cas d'une erreur réseau sans reprendre.On aurait bien voulu découvrir de nouvelles fonctionnalités aussi excitantes que le bouton "Nintendo Switch Online" dans une mise à jour précédente, mais ce ne sera donc pas pour cette fois.Quoi qu'il en soit, Nintendo a publié sur son site officiel une page d'aide , actuellement en anglais, qui vous permet de savoir quoi faire si vous êtes concerné par le problème.Source : Nintendo