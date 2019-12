- 1 177 650

Le rythme des sorties s'est clairement ralenti depuis la sortie de Pokémon Épée et Bouclier, et cela se ressent clairement. La Switch ramène dans le top les valeurs sûres de la console, et éclipse totalement Sony et sa Playstation 4 qui ne classe même pas un petit jeu dans ce top. Fait néanmoins étonnant quand on sait que Yo-Kai Watch 4++ est sorti durant la semaine qui nous intéresse. La licence n'a clairement plus le vent en poupe, en voilà un nouvel exemple.Voici donc le classement établi par Famitsu pour la semaine du 2 au 8 décembre, qui comme d'habitude, ne prend en compte que les ventes physiques de jeu.:10 - Fishing Spirits: Nintendo Switch Version - Bandai Namco - 11 521 exemplaires vendus - 243 913 au total9 - Super Mario Maker 2 - Nintendo - 12 284 exemplaires vendus - 720 268 au total8 - Super Mario Party - Nintendo - 13 872 exemplaire vendusau total7 - Super Smash Bros. Ultimate - Nintendo - 13 959 exemplaires vendusau total6 - Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo - 14 623 exemplaires vendus -au total5 - Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 - Sega - 15 159 exemplaires vendus - 77 180 au total4 - Minecraft - Microsoft - 15 335 exemplaires vendusau total3 - Ring Fit Adventure - Nintendo - 16 128 exemplaires vendus - 328 511 au total2 - Luigi's Mansion 3 - Nintendo - 34 122 exemplaires vendus - 319 297 au total1 - Pokémon Épée / Bouclier - Nintendo - 201 838 exemplaires vendusau totalCôté ventes de consoles, la Switch se classe également première et s'est écoulée à 188 501 exemplaires pour un total deen 2019 etdepuis sa sortie.La 3DS se place 3e avec 4 074 unités vendues, pour un total de 181 118 en 2019 et un monstrueuxdepuis sa sortie il y a déjà 8 ans.Source : Famitsu via jeuxvideo.com