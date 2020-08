Console phare des années 80, la NES a marqué son époque et a popularisé les jeux de qualité à domicile. Et même si ses graphismes 8 bits ont fait leur temps depuis de nombreuses années, ils restent une référence pour de nombreux joueurs.Mais cet été, une page s’est tournée. La Switch est parvenue à passer la barre des 61 millions d’unités vendues, ce qui lui permet de dépasser les ventes totales de la NES. L'information a été confirmée par Fumitsu avec les derniers chiffres des ventes de hardware au Japon avec le chiffre de 62 035 250 unités vendues, un chiffre qui ne tient pas compte des dernières ventes aux Etats-Unis et en Europe.Ce chiffre permet à la Switch de se classer comme la seconde meilleure console vendue par Nintendo juste derrière la Wii (avec un total de 101,63 millions d'unités vendues tout de même). Mais 2020 n'est pas encore terminée et la petite dernière de Nintendo pourrait bien marquer 2021 en montrant qu'elle est aussi une grande.Source: Go Nintendo