News Starlight

Découvrons la Nintendo Switch Gaming Station Starlight

Nintendo et la Starlight Foundation se sont de nouveau associés pour proposer aux enfants hospitalisés des bornes de jeu Nintendo dans les hôpitaux américains. Il s'agit d'une borne colorée dotée d'une console, d'un écran LCD et de manettes pour jouer à une sélection de 25 jeux pré-chargés sur la console.Parmi les jeux proposés, on retrouve les best-sellers de la console : Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party, Super Mario Maker 2, Sushi Striker (cherchez l'erreur :p), etc.Dans le contexte sanitaire mondial que l'on connait, la Starlight Foundation tient à rassurer : les bornes ont été "fabriquées pour respecter les protocoles sanitaires les plus stricts".Les bornes, qui sont sur roulettes, peuvent en effet être transportées d'une chambre à une autre, et ainsi permettre à différents enfants hospitalisés de jouer sans avoir à sortir de leur chambre.La Starlight Foundation et Nintendo sont partenaires depuis 1992 : depuis la SNES, chaque génération de console a fait l'objet d'une borne dédiée, ce qui d'après la fondation a permis de faire jouer 11,6 millions d'enfants malades, sur 7200 bornes différentes distribuées à travers tous les Etats-Unis.On profite de cette actualité pour avoir une pensée pour tous nos lecteurs qui passent cette fin d'année à l'hôpital. En France, il ne nous semble pas y avoir d'initiative similaire, mais peut-être avez-vous la possibilité de garder votre Switch, si vous en avez une, avec vous. On pense fort à vous !Source : Nintendo Everything