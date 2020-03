News Mario Kart Tour (mobile)

La Saison des Frères Marto a débuté !

Mario Kart Tour - Hammer Bro Tour Trailer 25/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Défis Saison 1 de la Saison des Frères Marto

Les Défis Or de la Saison des Frères Marto

Rappel des Défis multijoueur

Un cadeau suite à l'événement Twitter

Comme tous les 15 jours, l'heure est venue de découvrir le contenu de la nouvelle saison de Mario Kart Tour : la Saison des Frères Marto est maintenant lancée, quelles en sont les nouveautés et quels en sont les défis ? On vous explique tout dans cette news !Depuis ce mercredi 8h, la saison des Frères Marto a démarré. Morton sera proposé en cadeau saisonnier, tandis que les abonnés au Pass Or pourront obtenir un objet ultra-rare : l'Hanafuda Peach.Plusieurs modifications ont été apportées au fonctionnement du jeu à l'occasion de cette nouvelle saison :- Le rang multijoueur maximum est passé à S+6 : le rang est une représentation de son niveau en multijoueur, de F à S. Une fois qu'on a atteint le rang S, il sera comptabilisé avec un chiffre additionnel comme S+1; S+2, etc.- Comment atteindre le rang A ? On peut atteindre le rang A en concourant dans les courses standard.- Effectuer 5 départs turbo- Faire mouche 5 fois avec un bob-omb- Activer 3 fois le mode Frénésie- Collecter un total de 100 pièces en course- Obtenir un score d'au moins 7000 avec un pilote à carapace- Renverser 5 bonshommes de neige- Obtenir un score d'au moins 8000 avec un pilote à couronne- Passer dans tous les anneaux de l'épreuve bonus Anneaux à gogo de la coupe Frère Marteau- Décrocher deux fois la 1e place dans une course de catégorie 150cc ou plus.- Obtenir 10 fois la mention Excellent en faisant un combo- Faire mouche trois fois avec une carapace rouge- Effectuer 100 mini-turbos- Planer sur une distance totale de 5000 mètres- Utiliser 3 fois un coeur- Faire mouche trois fois avec un boomerang- Effectuer 30 mini-turbos en une seule course- Obtenir un score total d'au moins 20000 dans la coupe Luigi- Décrocher la 1e place dans une course en mode multijoueur- Atteindre le rang A en multi- Atteindre le rang B en multi- Atteindre le rang C en multi- Atteindre le rang D en multi- Atteindre le rang E en multi- Participer à 5 courses en multi entre ami ou localement- Participer à 3 courses en mode multi- Participer à 15 courses en mode multi- Participer à 30 courses en mode multiUn cadeau attend les joueurs après le grand succès de l'opération Twitter : 67 388 retweets ont été comptabilisés, et les joueurs ont donc été récompensé avec un badge Mario et 30 rubis. Vous avez deux semaines pour aller récupérer ce cadeau dans la boîte à cadeaux.Bon jeu à tous :)