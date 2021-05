News Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Switch)

Un petit communiqué de presse pour rappeler à notre bon souvenir que STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town a le droit à son DLC (19,99 € sur l'eShop) avec un contenu qui va se débloquer suivant un calendrier précis que nous détaillerons un peu plus loin.





Depuis le 29 avril 2021, sur l'eShop, voici le premier élément désormais disponible. il ajoute des costumes de chat et chien pour le personnage du joueur et les candidats au mariage, ainsi qu'un tout nouveau sous-scénario.







Dans cette nouvelle histoire appelée "Olive Town Mystery Files", le joueur doit faire équipe avec Mikey et Cindy pour découvrir la vérité sur les incidents étranges qui se produisent à Oliville. Bien entendu, pour être détective, il faut avoir la bonne tenue, et ce sous-scénario "Olive Town Mystery Files" permettra aux joueurs d'accéder à un costume inédit de détective.

Le Passe d'Extension de STORY OF SEASONS : Pioneers of Olive Town offrira de nouveaux contenus, tels que des tenues, des histoires et des candidats au mariage supplémentaires, ajoutés au jeu sous forme de contenu téléchargeable, les éléments de contenu étant publiés chaque mois jusqu'en août 2021.

Détails du Passe d’Extension :

Partie 1 - Avril 2021

Partie 2 - Mai 2021

Partie 3 - Juin 2021

Partie 4 - Juillet 2021

Partie 5 - Août 2021

De plus amples détails sur STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town et le Passe d’Extension peuvent être trouvés sur le site officiel de STORY OF SEASONS

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town - Expansion Pass Update - Nintendo Switch 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



On espère que tout cela rehaussera le gameplay suffisamment du jeu, notre camarade Guillaume n'ayant pas été totalement envouté lors de sa prise en main du titre. On vous renvoie vers son test

Costumes ‘Animal Attire’ pour le joueur et les candidats au mariage.Histoire additionnelle ‘Olive Town Mystery Files’ - Rejoignez Mikey et Cindy dans l’enquête visant à déterminer la cause d’étranges incidents se produisant à Oliville dans le tout premier scénario d’enquête de la série STORY OF SEASONS !‘Windswept Falls Expansion Pack’ - Explorez une toute nouvelle zone rafraîchissante, où vivent quatre personnages issus des précédents jeux STORY OF SEASONS sur Nintendo 3DS™ (dont deux qu’il est possible d’épouser).Set « School Uniforms » de costumes d’écoles pour le protagoniste et les candidats au mariage.‘Terracotta Oasis Expansion Pack’ - Découvrez une oasis exotique où vivent quatre personnages issus de STORY OF SEASONS sur Nintendo 3DS (dont deux qu’il est possible d’épouser).Costumes ‘Yukata Set’ pour le joueur et les candidats au mariage.Histoire additionnelle ‘The Legendary Sprite Dance’ - Grâce à vos efforts, le Village des Lutins est plus vivant que jamais ! Ils sont maintenant déterminés à ramener leur danse légendaire à l'occasion d'un banquet… avec ou sans la permission de Luchef !‘Twilight Isle Expansion Pack’ - Mettez le cap sur une île baignée dans la lumière du soleil couchant, où ont emménagé quatre personnages issus de STORY OF SEASONS: Trio of Town (dont deux qu’il est possible d’épouser).Les personnes achetant le Passe d’Extension pour STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town auront aussi immédiatement accès aux costumes suivants :‘Pete and Claire’s Overalls’ costumes de STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town‘Yuto and Naomi’s Hoodies’ costumes de STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town‘Henry and Holly’s Western Attire’ costumes de STORY OF SEASONS: Trio of Towns