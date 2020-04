News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Version 1.1.4 : la Fête des oeufs corrigée

Le guide officiel Animal Crossing reporté

Nous vous avons collecté deux petites actualités Animal Crossing pour commencer la semaine : on va d'abord parler de la mise à jour vers la version 1.1.4, qui corrige un problème plutôt décrié concernant la Fête des oeufs, et du report du guide officiel du jeu, qui était attendu cette semaine.Depuis l'arrivée d'Albin sur l'ile, il faut admettre que pêcher des poissons était devenu plus qu'exceptionnel, tant les oeufs aquatiques étaient nombreux. Nintendo a décidé de répondre à la critique rapidement, et a ce matin déployé un nouveau patch qui porte le jeu à la version 1.1.4.Que fait cette nouvelle version du jeu ? Elle corrige le nombre d'oeufs qui vous étaient proposés, notamment dans le cadre des activités de pêche. Depuis le milieu de la semaine dernière, on récoltait environ 75% d'oeufs lors de nos sessions de pêche, inutile de dire que le concours de pêche de samedi a été vite vu pour notre part.Si vous ne comprenez rien à cette histoire de fête des oeufs et d'oeufs aquatiques, on vous renvoie vers notre guide explicatif sur le premier événement d'Animal Crossing: New Horizons !Future Press est l'heureux détenteur des droits sur le guide officiel Animal Crossing: New Horizons. En raison du Coronavirus, le guide ne pourra pas être proposé à la date initialement prévue, et l'éditeur a donc publié un communiqué pour annoncer le report officiel de la sortie du guide.Future Press indique que les guides sont désormais bien imprimés, un énorme challenge pour tous ses partenaires, peut-on lire dans le communiqué. Reste encore à les expédier, et c'est là que le bât blesse :Future Press indique qu'Amazon a réduit son activité aux produits essentiels et a donc cessé de commander des livres : le site eCommerce pourrait donc ne pas pouvoir honorer les pré-commandes dans un premier temps, en raison de leur adaptation aux circonstances sanitaires : une situation désagréable, mais parfaitement compréhensible.Enfin, Future a également évoqué sa relation avec Nintendo sur la création de ce guide officiel :Vous pouvez précommander ce guide officiel via votre site préféré sur le site de la FNAC , notez qu'Amazon France ne propose pour l'heure que la version anglaise via son moteur de recherche.Source : GoNintendo