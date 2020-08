News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Des tote bags Dodo Airlines sur My Nintendo

Depuis quelques jours, on vous gardait sous le coude quelques actualités sympathiques autour d'Animal Crossing: New Horizons. Depuis la sortie du jeu, l'actualité s'est un peu calmée autour du titre, mais on sait ô combien il reste populaire dans le monde entier. On avait donc plusieurs sujets à couvrir, préparez-vous pour un tourbillon de petites infos sur votre jeu préféré !Le site européen de Nintendo propose parfois des exclusivités à destination des fans, et ce tote bag , comprenez-par là un sac réutilisable pour votre petit shopping, en est un. Gratuit contre 400 points Platine, ce sac de 290x360x190 vous sera expédié en France moyennant une participation aux frais de port e 6,99 €.Nintendo n'a pas poussé le vice jusqu'à nous proposer un sac en coton bio. Non, il s'agit d'un sac en 100% polyester ! Il vous permettra néanmoins de faire vos courses sans prendre de sac plastique chez les commerçants auxquels vous rendrez visite... à condition évidemment de ne pas l'oublier à la maison... ou de ne pas le ranger précieusement avec tous vos trésors dans votre collection Animal Crossing !Ce n'est pas une petite performance, loin s'en faut : Animal Crossing: New Horizons s'est au fil des semaines imposé au Japon comme un jeu incontournable : en effet, il s'agit de seconde meilleure vente de tous les temps, une place obtenue en un peu plus de 4 mois, ce qui est absolument extraordinaire.Le jeu qui est en première place des meilleures ventes de tous les temps au Japon n'est autre qu'un certain Pokémon Rouge/Vert/Bleu, ce qui nous fait penser que si l'on connaissait les ventes de chaque jeu, on pourrait bien se rendre compte qu'Animal Crossing: New Horizons est déjà la meilleure vente du pays depuis le début du jeu vidéo et du comptage statistique !Et si vous êtes comme nous curieux de savoir quels sont les meilleures ventes de tous les temps au Japon, voici le top 10, avec l'aide du compte Twitter GameDataLibrary 1. Pokemon Red/Green/Blue (Game Boy) : 10 230 0002. Animal Crossing: New Horizons (Switch) : 7 500 0003. Pokemon Gold/Silver (Game Boy Color) : 7 1710 0004. Super Mario Bros. (Famicom) : 6 810 0005. New Super Mario Bros. (DS) : 6 490 0006. Pokemon Diamond/Pearl (DS) : 5 850 0007. Animal Crossing: New Leaf (3DS) : 5 800 0008. Pokemon Black/White (DS) : 5 530 0009. Pokemon Ruby/Sapphire (GBA) : 5 400 00010. Animal Crossing: Wild World (DS) : 5 330 000L'ancienne star Disney a fait une apparition remarquée dans une émission Twitch appelée Animal Talking, un talk show qui permet aux intervenants de rester tranquillement chez eux et de se retrouver sur une ile Animal Crossing: New Horizons. C'est sans doute la plus importante personnalité de la planète à avoir participé à l'émission : ses 185 millions de followers sur Instagram ont certainement apprécié l'initiative.Et pour cause, Selena Gomez a interprété dans l'émission son dernier titre, Past life, un duo avec Trevor Daniel :Pour interpréter leur titre, vous constaterez en regardant le replay de l'émission sur Twitch que les deux chanteurs se sont installée derrière des micro sur pied disponibles comme items dans le jeu, leur avatar chantant avec l'émotion "Joie".Précisions que l'émission est animée par Gary Whitta, un co-scénariste de Rogue One notamment, qui invite donc des célébrités à venir parler dans Animal Crossing. C'est une expérience amusante et simple pour tous, et c'est sans doute ce qui a motivé Selena Gomez à y consacrer un peu de son temps. D'ailleurs, dans l'émission, Selena Gomez a déclaré : "si je pouvais juste porter un jean et un t-shirt pour le reste de ma vie, je le ferais" !Si la chanson, enregistrée en acoustique, a été pré-enregistrée pour l'émission, Selena Gomez était bien présente durant l'enregistrement de l'émission Twitch. La présence de Selena a pulvérisé quelques records, avec 28 670 spectateurs en simultané, et plus d'un million de vues Live. Nul doute, comme le souligne Polygon dans son article, que le partage d'un lien sur Twitter où Selena compte 61,8 millions d'abonnés a certainement beaucoup aidé !Capitalisant sur l'énorme succès du jeu, Nintendo a décidé le mois dernier d'ouvrir un compte Instagram pour sa franchise. Appelé animalcrossing_official , ce compte nous permet notamment de voir les habitants dont c'est l'anniversaire. Le compte regorge de petits clips postés presque chaque jour par les community managers de Nintendo, et c'est un petit plaisir de découvrir ces séquences lors de vos pérégrinations quotidiennes sur Instagram !Sources : Nintendo Everything