News Mario Tennis Aces (Switch)

C'est le premier mai que Nintendo a déployé la nouvelle mise à jour de contenu pour Mario Tennis Aces. Vous pouvez donc mettre à jour votre jeu dès maintenant pour en profiter.Au programme :Un costume de Toad à obtenir en collectant 500 points dans le tournoiUn costume de Toadette qui vous en coûtera lui 1 000 points.Le défi coopératif de Yoshi's Ring Shot fait son retour, avec de nombreux prix à obtenirLe tournoi en ligne se déroule actuellement , et on vous rappelle que ce dimanche dès 22h se déroulera le tournoi Stay at Home Slam organisé par Facebook Gaming. Même si les joueurs risquent de squatter un autre tournoi Mario les prochains week end, voila en tout cas une alternative pour s'occuper.