News Firmware et patches

Régulièrement, Nintendo diffuse de nouveaux firmware pour sa console star du moment, la Switch. Ces mises à jour sont très souvent de simples mises à jour de stabilité, plus rarement cosmétiques, et encore plus rarement dotées de nouvelles fonctionnalités.La prochaine version sera la mise à jour 11.4.0 et devrait être déployée d'ici peu par Nintendo. Le code est en tout cas déjà disponible sur les serveurs, si l'on en croit ce tweet :Nul doute que le patch devrait arriver bientôt, et avec lui quelques notes de versions au sujet desquelles Nintendo publiera une actualité sur ses sites d'assistance. Nous en reparlerons le moment venu, sachez en tout cas que la mise à jour est gratuite et, le plus souvent, automatique : la console vous proposera d'installer et redémarrer votre console, une fois cette version 11.4.0 téléchargée.Source : MyNintendoNews