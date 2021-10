La mise à jour 1.3.0 pour Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est disponible

Nous pourrons dans ce DLC incarner Pru'ha et Faras, en plus d'un autre personnage encore non dévoilé. De nouvelles zones seront également ajoutées vous permettant de redécouvrir, 100 ans auparavant, des lieux bien connus des joueurs de Breath of the Wild, comme l'Amphithéâtre et la route de Lanayru. Nous aurons des scénarios supplémentaires, en particulier le sauvetage de Cocorico et La bataille des Anémones. Nous devrions également en apprendre davantage sur les Champions et le mystérieux Gardien. Certains personnages vont bénéficier de capacités inédites.









Pour pouvoir jouer à ce nouveau DLC, il vous faudra acquérir le pass d'extension pour 19,99 € sur l'eShop (ou via l'achat d'un code de téléchargement auprès de sites marchands comme la Fnac ). Vous pourrez dès à présent vous lancer dans le premier DLC Pulsations Antiques, disponible depuis le mois de juin.

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau - Le Gardien du souvenir (Nintendo Switch) 27/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une nouvelle mise à jour 1.3.0 vient d'être publiée pour Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, corrigeant quelques bugs au passage (dont un blocage dans la progression du jeu dans un cas rare) mais pour l'essentiel pour préparer l'arrivée du nouveau DLC Le gardien du souvenir. Ce DLC sera disponible le 29 octobre 2021.