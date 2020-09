Console Wars | Official Trailer | CBS All Access 21/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les joueurs les plus anciens se souviennent de la rivalité entre Nintendo et SEGA qui a marqué les années 90. Si Nintendo a mené une bonne partie de ce conflit avec des titres de qualité, SEGA a souvent su tirer son épingle de son jeu avec des exclusivités et la vitesse qui faisaient la réputation de sa Megadrive.La bataille opposant Mario à Sonic ayant laissé pas mal de souvenirs, les joueurs les plus anciens seront contents d'apprendre qu'un documentaire sortant cette semaine le 23 septembre sur CBS All Access en retracera les événements les plus marquants. Il sera sobrement intitulé Console Wars.Le documentaire est basé sur le livre de Blake J. Harris, de 2014, intitulé Console Wars: Sega, Nintendo, and the Battle That Defined a Generation. Il comprend des témoignages de témoins de ce conflit, ainsi qu'une présentation des principaux faits d'arme de cette rivalité en Europe et aux Etats-Unis.Les dates des prochaines diffusions n'ont pas encore été officialisées selon les dernières informations.Source: Game Reactor