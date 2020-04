News SEGA AGES: Thunder Force AC (Switch)

FEU LEO-03 STYX

FIRE LEO-03MP STYX Mass Product

FEU LEO-04 RYNEX

FIRE LEO-04 RYNEX (équipé de Thunder Sword)

Les petits plus de la gamme Sega Ages

Derrière ce nom qui laisserait penser à un nouvel épisode de la mythique licence de shoot them up bien connue des joueurs Megadrive se cache en fait Thunder Force III dans sa version arcade, revisitée à la sauce SEGA AGES.Comme à son habitude, SEGA donne un maximum d'informations sur la page dédiée au jeu sur le site officiel SEGA AGES . Au programme de ce Thunder Force AC plusieurs modes de jeux et de nouveaux éléments créés spécialement pour le titre.On commence avec le mode original qui promet un portage fidèle de la version arcade, une version rééquilibrée de la version Megadrive. Certains passages sont donc différents. Le joueur aura le choix entre 4 vaisseaux qui se débloqueront en fonction de vos résultats.Un mode "New" permettra de joueur à la version "overseas" du jeu (en dehors du Japon donc) qui permettra de jouer avec des vaisseaux améliorés.Un mode KIDS fera son apparition, et comme le laisse supposer son nom, il s'agira d'un mode plus simple, pour ceux qui trouvent le mode original trop difficile. En plus de la puissance d'attaque accrue de l'avion du joueur, le joueur conserva son arme même en cas de mort.Quatre nouveaux avions feront également leur apparition :Au début, vous ne pourrez sélectionner que cet avion.Il est possible d'équiper 5 types d'armes : TWIN SHOT (SEVER), BACK FIRE (LANCER), WAVE, FIRE et HUNTER, ainsi que CLAW et SHIELD.Il s'agit du vaisseau tel qu'il apparaît dans "Thunder Force IV", plus technique mais permettant d'engranger plus de points.De plus, il sera possible d'assigner un bouton pour utiliser "ROLL" lorsqu'il est équipé de CLAW.C'est la vaisseau principal de "Thunder Force IV".Vous pouvez l'équiper de 5 types d'armes: TWIN SHOT (BLADE), BACK SHOT (RAIL GUN), SNAKE, FREE WAY, HUNTER, CLAW et SHIELD.Il s'agit du RYNEX équipé de l'arme la plus puissante qui apparaît dans la seconde moitié de l'histoire de "Thunder Force IV".L'arme finale "THUNDER SWORD" peut être lancée en installant le THUNDER CLAW en plus de l'équipement RYNEX.Enfin, le jeu proposera les options maintenant incontournables de la gamme SEGA AGES :- Les rediffusions des joueurs les mieux classés peuvent être consultées à partir du mode classement, et il est possible de profiter de l'enregistrement et de la lecture de ses propres parties.- Le son a été converti en stéréo.- le jeu est compatible avec les "vibration HD", que SEGA promet adaptée à la situation de jeu- Les paramètres de l'écran peuvent être modifiés pour "Vintage", simulant un affichage type CRT, ou "Cabinet", où vous pourrez profiter de l'atmosphère d'un centre de jeux.