Gamescom Now

Opening Night Live, Awesome Indies, Daily Show, Best of Show

Conférence numérique Devcom 2020

La Gamescom 2020 se décomposera en plusieurs événements numériques : Opening Night Live, Awesome Indies, Daily Show et Best of Show.Une conférence intitulée « Devcom Digital Conference 2020 » est également au programme, mais se destinera avant tout aux développeurs et autres « visiteurs » professionnels.Voici le récapitulatif complet des différents événements prévus pour cette Gamescom 2020 un peu spécial...Gamescom Now, le hub apparu l’année dernière fera son retour et sera la première source à consulter pour retrouver toutes les premières mondiales, les actualités, jeux et événements.Toutes les vidéos et conférences de la Gamescom pourront y être vues et revues à loisir. D’autres vidéos et reportages seront aussi présentés dans ce hub comme les tournois eSports, le cosplay, les indés et les marchandises.Gamescom: Opening Night Live présenté par Geoff Keighley, lancera la Gamescom 2020 le 27 août.De plus, d'autres formats seront produits cette année, à commencer par la toute première Gamescom: Awesome Indies qui mettra en lumière des productions indépendantes.Autre nouveauté: la Gamescom: Daily Show, reviendra sur les événements de chaque jour mais proposera aussi du contenu spécifique, comme des interviews des développeurs.La Gamescom de cette année se clôturera par un best of, le Gamescom: Best of Show. Le 30 août, ce format, lui aussi nouveau, terminera l'événement avec un résumé des temps forts de la Gamescom 2020 et c’est aussi durant cet événement que se déroulera la remise de prix de la Gamescom.La conférence numérique Devcom 2020 se déroulera du 17 au 30 août un vaste programme d’échanges entre les professionnels, avec de nombreuses discussions et de nombreuses rencontres. On se sait pas si ce contenu restera visible par tous et comment les choses seront organisées concrètement.À l'avenir, Devcom proposera également toute l'année un programme varié de conférences, de spectacles ou de master classes pour les développeurs de jeux.Enfin, les organisateurs de la Gamescom ont ajouté que des détails supplémentaires concernant les formats individuels de la Gamescom 2020 seront partagés "dans les prochaines semaines". Une rétention d’information pour éviter les leaks à n’en pas douter.