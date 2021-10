La FAQ du Nintendo Switch Online + Expansion Pack est disponible

Le Nintendo Switch Online + Pack additionnel est donc lancé en France et en Europe le 26 octobre 2021. Il coute pour une version solo 39,99 € pour 12 mois (aucune possibilité de payer pour une durée plus courte comme le permet le classique abonnement Nintendo Switch Online, qui continue d'exister, qui reste à 19,99 € pour 12 mois, 7,99 € pour 3 mois (90 jours) ou 3,99 € pour 1 mois (30 jours).





En version familiale, le prix est de 69,99 € pour 12 mois alors que le prix de l'abonnement familiale classique est de 34,99 €



Quelles sont les différences entre l'abonnement standard Nintendo Switch Online et l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel ?

L'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel donne accès à tous les avantages de l'abonnement standard Nintendo Switch Online et y ajoute l'accès à des catalogues grandissants de classiques Nintendo 64 et SEGA Mega Drive, ainsi qu'au contenu téléchargeable payant Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise !





La liste complète des avantages de Nintendo Switch Online + Expansion Pack comprend :



- Jeu en ligne et sauvegarde des données de sauvegarde sur le cloud pour les jeux Nintendo Switch compatibles.

- Accès à quatre collections de jeux classiques - Nintendo 64, SEGA Genesis, Super NES et NES - totalisant plus de 130 titres, et d'autres à venir, tous avec un mode en ligne supplémentaire !

- Accès au jeu Animal Crossing : New Horizons - Happy Home Paradise DLC sans frais supplémentaires.

- Des offres spéciales telles que les jeux multijoueurs en ligne PAC-MAN 99 et Tetris 99, des articles bonus en jeu pour certains jeux, la possibilité d'acheter des répliques de manettes pour chaque collection de jeux classiques et des essais de jeux à durée limitée où les membres peuvent télécharger et jouer à un jeu Nintendo Switch complet sans frais supplémentaires.

- Chat vocal et fonctionnalités spéciales pour certains jeux via l'application Nintendo Switch Online.





Je possède déjà un abonnement Nintendo Switch Online. Comment passer à l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel ?

Il est possible de modifier votre abonnement en cours pour souscrire un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel à prix réduit calculé automatiquement. Une fois l'achat effectué, votre abonnement sera automatiquement modifié.





Il sera possible de passer d'un abonnement individuel au Nintendo Switch Online à un abonnement individuel ou familial au Nintendo Switch Online + Expansion Pack, ou d'un abonnement familial au Nintendo Switch Online à un abonnement familial au Nintendo Switch Online + Expansion Pack.



Ceux qui le font recevront une réduction sur leur nouvel abonnement déterminée par le nombre de jours restants sur leur abonnement actuel, jusqu'au prix du nouvel abonnement.



Vous pouvez souscrire un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel au prix réduit indiqué ici





Attention cependant, il n'est pas possible de passer d'un abonnement actif Nintendo Switch Online + Expansion Pack à un abonnement Nintendo Switch Online. Donc pas de retour possible en cours de validité de l'abonnement à la formule classique sans usage de Pack additionnel, vous êtes lié pour les 12 mois intégralement. Cependant, lorsque l'abonnement prend fin, l'utilisateur est libre de choisir n'importe quel plan d'abonnement à ce moment-là. Vous pourrez donc, à l'issue de ces 12 mois, revenir à une formule plus classique. On résume donc, si vous optez pour l'abonnement un an pour la formule intégrant le pack additionnel à 39,99 € ou 69,99 € pour la version familiale, vous vous engagez pour un an sans changement possible.





Je possède déjà un abonnement familial Nintendo Switch Online. Est-il possible de souscrire un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel avec un seul des comptes Nintendo de mon groupe familial ?

Lorsque vous souscrivez un abonnement familial Nintendo Switch Online + Pack additionnel, celui-ci peut être utilisé par tous les membres de votre groupe familial.





Est-il possible de souscrire seulement un Pack additionnel sans devoir souscrire un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, si l'on désire se passer des cinq services compris dans l'abonnement Nintendo Switch Online ?

Est-il possible d'essayer gratuitement Nintendo Switch Online + Pack additionnel ?

Puis-je accéder au contenu d'Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise même si je ne possède pas Animal Crossing: New Horizons en souscrivant un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel ?

Y a-t-il une différence entre acheter Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise en tant que contenu téléchargeable et y accéder via l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel ?

Lorsque vous achetez ce contenu téléchargeable séparément

Le DLC ne sera valable seulement que sur la console principale liée au compte qui a acheté le contenu.

Lorsque vous accédez à ce contenu via Nintendo Switch Online + Pack additionnel

Si j'accède au contenu téléchargeable Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise via un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, est-ce que mes données de sauvegardes disparaîtront lorsque l'abonnement expirera ?





Si vous ne renouvelez pas votre abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, vous ne pourrez plus jouer à Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise, à moins de l'acheter séparément.











N'oubliez pas que le DLC sera disponible à partir du 5 novembre 2021, et qu'il faudra mettre à jour votre jeu en version 1.6.0 suivant la procédure décrite ici

Quand sera-t-il possible d'accéder à davantage de titres via Nintendo 64 – Nintendo Switch Online ?

Il n'y a pas de calendrier précis, mais le catalogue continuera de grandir au fil du temps.





Neuf jeux Nintendo 64 seront lancés avec Nintendo Switch Online + Expansion Pack fin octobre. Ces jeux sont :



Dr. Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Mario Tennis

Sin & Punishment

Star Fox 64

Super Mario 64

WinBack

Yoshi’s Story



Voici quelques-uns des jeux Nintendo 64 qui seront ajoutés à la collection à l'avenir :



Banjo-Kazooie

F-Zero X

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

Pokémon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask



Concernant les titres Megadrive/Genesis, quatorze jeux SEGA Genesis seront lancés avec le Nintendo Switch Online + Expansion Pack fin octobre. Ces jeux sont :



Castlevania: Bloodlines

Contra: Hard Corps

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Ecco the Dolphin

Golden Axe

Gunstar Heroes

M.U.S.H.A

Phantasy Star IV

Ristar

Shining Force

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Sonic the Hedgehog 2

Streets of Rage 2

Strider



D'autres jeux seront ajoutés à la collection SEGA Megadrive/Genesis à l'avenir, mais nous n'annonçons aucun titre spécifique pour le moment.





Une connexion Internet est-elle indispensable pour utiliser les logiciels Nintendo 64 – Nintendo Switch Online et SEGA Mega Drive – Nintendo Switch Online ?

Vous pouvez utiliser les logiciels Nintendo 64 – Nintendo Switch Online et SEGA Mega Drive – Nintendo Switch Online jusqu'à 7 jours sans vous connecter à Internet. Si vous n'arrivez pas à démarrer l'un ou l'autre de ces logiciels, essayez de vous connecter à nouveau à Internet.





Est-ce que d'autres jeux continueront d'être ajoutés aux collections NES et Super NES existantes ? Oui, d'autres jeux seront ajoutés aux collections NES et Super NES qui sont disponibles avec les abonnements Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online + Expansion Pack.



Comment la fonctionnalité en ligne fonctionne-t-elle pour les jeux des collections classiques Nintendo Switch Online + Expansion Pack ?

Si le jeu disposait à l'origine d'une quelconque fonctionnalité multijoueur, ces fonctionnalités fonctionneront en ligne.

Les amis peuvent même se regarder jouer à des jeux solo en ligne et se "passer la manette" virtuellement à tout moment. Vous pouvez afficher un curseur en forme de main sur l'écran de votre ami et l'utiliser pour lui donner des conseils ou lui indiquer des points stratégiques. Vous pouvez même applaudir pour le féliciter.

Le chat vocal est pris en charge pour tous les jeux des collections de jeux Nintendo Switch Online + Expansion Pack via l'application smartphone.



Les jeux classiques permettront-ils le matchmaking avec des joueurs aléatoires ? Les jeux des collections Nintendo Switch Online + Expansion Pack permettent de jouer en ligne avec des amis uniquement.

Ces jeux classiques peuvent-ils être joués hors ligne ? Oui, mais les utilisateurs doivent avoir un abonnement actif à Nintendo Switch Online + Expansion Pack et vérifier régulièrement leur abonnement en se connectant en ligne.



Il sera possible de jouer aux jeux des collections Nintendo Switch Online + Expansion Pack jusqu'à sept jours consécutifs sans se connecter en ligne.

Peut-on utiliser le chat vocal en jouant à ces jeux classiques en ligne ? L'application Nintendo Switch Online peut être utilisée pour le chat vocal tout en jouant à n'importe quel jeu des collections Nintendo Switch Online + Expansion Pack en ligne, même si le jeu original ne supportait pas le multijoueur.



Certaines fonctionnalités de l'application Nintendo Switch Online, notamment le chat vocal, sont réservées aux titulaires d'un compte Nintendo âgés de 13 ans et plus.

Puis-je acheter ou m'abonner aux collections de jeux Nintendo 64 ou Sega Genesis séparément ? Non. Les collections de jeux Nintendo 64 et Sega Megadrive / Genesis sont des avantages exclusifs des nouveaux abonnements Nintendo Switch Online + Expansion Pack.



Faut-il un abonnement à la Nintendo Switch Online + Expansion Pack ou à la Nintendo Switch Online pour acheter la manette Nintendo 64 ? Y a-t-il une limite d'achat par personne, et la manette fonctionnera-t-elle avec d'autres types de jeux ? Toute personne ayant un abonnement à Nintendo Switch Online ou à Nintendo Switch Online + Expansion Pack peut acheter les manettes Nintendo 64, SEGA Genesis, Super NES ou NES pour la console Nintendo Switch.



La limite d'achat est de quatre manettes de chaque type par compte Nintendo. Ces manettes sont facultatives et ne sont pas nécessaires pour jouer à ces collections de jeux.



Veuillez noter qu'un abonnement au Nintendo Switch Online + Expansion Pack est nécessaire pour jouer aux jeux de la collection Nintendo 64.



Les nouvelles manettes ont-elles changé du tout au tout par rapport à leur design original ? Ont-elles de nouvelles fonctionnalités ? Contrairement à la manette originale de la Nintendo 64, cette version est sans fil et se recharge via un connecteur USB Type-C. Elle comprend un bouton de capture pour prendre des photos du jeu, un bouton de synchronisation, un bouton HOME, un bouton ZR, une LED de joueur et une LED de recharge, ainsi qu'une fonction de grondement intégrée au lieu du Rumble Pak optionnel qui pouvait être utilisé avec la manette originale de la Nintendo 64.





Cette manette peut-elle être utilisée avec d'autres logiciels Nintendo Switch que les jeux Nintendo 64 - Nintendo Switch Online ?

La manette Nintendo 64 a été conçue pour être utilisée avec les jeux Nintendo 64 du Nintendo Switch Online. La compatibilité avec d'autres jeux n'est pas garantie.





Options d'achat des manettes

Vous ne pourrez pas utiliser vos crédits du Nintendo eShop pour les acquérir. En revanche, si la manette Nintendo 64 est actuellement en rupture de stock, de nouveaux stocks vont arriver d'ici fin octobre. Les manettes ne sont pas une offre à durée limitée, elles seront donc régulièrement disponibles.



Les commandes de manettes de style Nintendo 64 commenceront à être expédiées à la fin du mois d'octobre. Nous ne prévoyons pas actuellement que la manette Nintendo 64 soit affectée de manière significative par les retards d'expédition.



La manette Nintendo 64 sera-t-elle disponible en différentes couleurs ?

La manette de la Nintendo 64 est uniquement disponible dans la couleur grise de la manette originale qui a été lancée avec la console en 1996.



Les manettes Joy-Con supporteront-elles la fonction rumble pour les jeux Nintendo 64 qui fonctionnaient à l'origine avec le Nintendo 64 Rumble Pak ? Oui, les manettes Joy-Con supporteront la fonction "rumble" pour tous les jeux Nintendo 64 qui l'incluaient à l'origine.





Cette nouvelle formule d'abonnement est proposée dans tous les pays où l'offre d'abonnement du Nintendo Switch Online était déjà proposée. Très important, les deux offres (classique et avec pack d'extension) vont continuer à coexister, rien ne vous oblige à prendre la formule plus chère avec le pack d'extension si le contenu ne vous intéresse pas.Vous pouvez souscrire un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel ici ou depuis le Nintendo eShop via votre console Nintendo Switch.Il n'est pas possible de modifier de manière individuelle l'abonnement des comptes Nintendo faisant partie d'un groupe familial.Non. Un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel est nécessaire pour accéder aux services du Pack additionnel.Chaque compte Nintendo dispose d'une période d'essai gratuite au service Nintendo Switch Online et disponible sur le Nintendo eShop. Cet essai gratuit ne permet pas d'accéder au contenu exclusif à l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Donc pas de chance, vous ne pourrez pas tester les jeux Megadrive, N64 ou le DLC Animal Crossing gratuitement pendant 7 jours, l'offre d'essai ne concerne que les services de base.Vous devez posséder Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch (version européenne) pour accéder au contenu d'Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise.Les différences suivantes sont présentes :Acheté séparément, ce contenu reste accessible sans nécessiter un abonnement actif à Nintendo Switch Online + Pack additionnel.Ce contenu téléchargeable n'est accessible qu'avec un abonnement actif à Nintendo Switch Online + Pack additionnel et uniquement par le compte Nintendo disposant de l'abonnement, ou, dans le cas d'un abonnement familial, par tous les comptes appartenant au groupe familial.Une connexion Internet est requise pour accéder pour la première fois au contenu additionnel. Une fois ceci fait, il est possible de l'utiliser pour un maximum de 7 jours avant qu'une nouvelle connexion à Internet soit requise. Rendez-vous ici pour plus d'informations.Non, vos données de sauvegarde ne disparaîtront pas si l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel expire. (ouf !)Vous pourrez reprendre là où vous aviez arrêté de jouer en souscrivant une nouvelle fois un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel ou en achetant Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise séparément.Que ce soit l'ensemble des titres N64 ou Sega Megadrive/Genesis, tous pourront être joué en ligne. Les jeux qui, à l'origine, prenaient en charge quatre joueurs peuvent être joués de cette manière, en local et en ligne. Lorsque vous jouez en ligne, chaque console Nintendo Switch prend en charge un joueur.Des consoles supplémentaires et/ou certains accessoires peuvent être nécessaires et sont vendus séparément.