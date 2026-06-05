News Nintendo Switch 2 (Switch 2)
La famille Nintendo Switch arrive en Indonésie en décembre
Nintendo a annoncé aujourd'hui le lancement de ses consoles Nintendo Switch en Indonésie.News
Nintendo continue d'investir de nouveaux marchés pour augmenter les ventes de ses consoles. Alors que la Nintendo Switch s'approche du record de ventes mondiales de la PlayStation 2, Nintendo a encore une cartouche : l'Indonésie.
Nintendo a ainsi annoncé ce mardi son arrivée sur le marché indonésien et ses 285 millions d'habitants. Le site officiel a été mis en ligne avec une seule annonce : l'arrivée en décembre prochain de ses consoles Nintendo Switch.
Nintendo a ainsi annoncé ce mardi son arrivée sur le marché indonésien et ses 285 millions d'habitants. Le site officiel a été mis en ligne avec une seule annonce : l'arrivée en décembre prochain de ses consoles Nintendo Switch.
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