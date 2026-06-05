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Nintendo Switch 2 Sortie le 06/05/2025 Nom court Switch 2
News Nintendo Switch 2 (Switch 2)

La famille Nintendo Switch arrive en Indonésie en décembre

Nintendo a annoncé aujourd'hui le lancement de ses consoles Nintendo Switch en Indonésie.

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Nintendo continue d'investir de nouveaux marchés pour augmenter les ventes de ses consoles. Alors que la Nintendo Switch s'approche du record de ventes mondiales de la PlayStation 2, Nintendo a encore une cartouche : l'Indonésie.

Nintendo a ainsi annoncé ce mardi son arrivée sur le marché indonésien et ses 285 millions d'habitants. Le site officiel a été mis en ligne avec une seule annonce : l'arrivée en décembre prochain de ses consoles Nintendo Switch.
La Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 arriveront en force en fin d'année sur le plus grand archipel du monde mais surtout le 7e pays en termes de PIB, devant la France et le Brésil. De quoi doper les ventes de ses consoles et battre définitivement tous les records !
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