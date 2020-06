News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Bienvenue à Isolarmure !

Une seconde partie à venir cet automne

C'est donc le 17 juin 2020 que les fans de Pokémon vont pouvoir replonger dans Pokémon Epée et Bouclier, avec la sortie du premier Pass d'extension du jeu, L'île solitaire de l'armure. Cette nouvelle aventure nous emmène dans une région pleine de nature faite de plages, de forêts, de grottes, de dunes... et donc évidemment remplie de nouveaux Pokémon.Isolarmure est le nom de l'ile que vous allez donc arpenter avec ce premier pass d'extension. De nombreux Pokémon s'y sont installés, profitant de la nature luxuriante de l'ile.C'est ainsi le cas de Flagadoss de Galar, un Pokémon Symbiose de type Poison/Psy. C'est aussi le cas de formes de Pokémon Gigamax, comme Florizarre Gigamax et Tortank Gigamax, et même d'autres Pokémon Légendaires comme Regieleki, Regidrago et des Pokémon Légendaires ressemblant beaucoup à Artikodin, Électhor et Sulfura. On les appellera Artikodin de Galar, Électhor de Galar et Sulfura de Galar.On vous abreuve de captures d'écran et d'artworks officiels juste là :Et voici une foule d'artworks :The Pokémon Company rappelle par ailleurs que le second pass d'extension, Les terres enneigées de la couronne, sortira quant à lui à l'automne. Rendez-vous est donc pris pour les fans dès le 17 juin pour découvrir le contenu de cette première extension.Rappelons que le Pass d'extension pour Pokémon Epée et Bouclier est disponible pour la modique (!) somme de 29.99 €, et le premier DLC peut-être pré-acheté et pré-chargé dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch.