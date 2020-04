News Streets of Rage 4 (Switch)

Streets of Rage 4 OST will also release on launch, April 30!

- 35 new tracks available on digital platforms Bandcamp, Spotify, Apple & more

- Double vinyl with original artwork by @ayanokoshiro

- Release by @BraveWaveMusic & @mutantninjaplay

- Info: https://t.co/5nfeXNkzc2 pic.twitter.com/KGrEZsLp2z — Lizardcube (@lizardcube) April 22, 2020

Main Theme of Streets of Rage 4 by Yuzo Koshiro

Character Select by Yuzo Koshiro

They're Back by Yuzo Koshiro

The Streets by Olivier Deriviere

Chill or Don't by Olivier Deriviere

Overflow by Groundislava

Call The Cops by Olivier Deriviere

Funky HQ by Olivier Deriviere

The Commissioner by XL Middleton

The Storm Boat by Olivier Deriviere

Nora by Keiji Yamagishi

Ghost Fair by Olivier Deriviere

Estel: Round 1 by Harumi Fujita

The Undergrounds by Olivier Deriviere

On Fire by Olivier Deriviere

Barbon by Motohiro Kawashima

Chow Time by Olivier Deriviere

Do Joe by Olivier Deriviere

Shiva by Yoko Shimomura

Aphex Train by Olivier Deriviere

Estel: Round 2 by Harumi Fujita

An Exhibition by Olivier Deriviere

Double Divas by Motohiro Kawashima

Rising Up by Olivier Deriviere

Maximum by Scattle

25 Years Ago by Olivier Deriviere

DJ Kwashi by Motohiro Kawashima

A Ki Ra by Olivier Deriviere

Lift The Ground by Olivier Deriviere

Mrs Y by Yuzo Koshiro

Ti Un Fou by Olivier Deriviere

Mr Y by Yuzo Koshiro

Next Of Kin Showdown by Das Mortal

Staff Roll by Motohiro Kawashima

It's Extra by Motohiro Kawashima





Streets of Rage 4 OST will also release on launch, April 30!

- 35 new tracks available on digital platforms Bandcamp, Spotify, Apple & more

- Double vinyl with original artwork by @ayanokoshiro

- Release by @BraveWaveMusic & @mutantninjaplay

- Info: https://t.co/5nfeXNkzc2 pic.twitter.com/KGrEZsLp2z — Lizardcube (@lizardcube) April 22, 2020

Streets of Rage et la musique, c'est une longue d'histoire. Apprendre que l'OST sera disponible à la vente n'a donc rien de bien étonnant, mais Dotemu semble vouloir faire les choses correctement :L'OST contiendra donc 35 titres. L'album sera disponible sur les plateformes en ligne : Spotify, Deezer, iTunes, Amazonmusic, bandcamp et bien d'autres.Une sortie en vinyle est également prévu. Les 35 titres seront disponible dans un coffret réunissant vinyles, avec une cover exclusive réalisée par Hitoshi Ariga et Ayano Koshiro l(e frère de Yuzo), tous deux designers sur les épisodes Megadrive. Le coffret contiendra un livret réunissant des commentaires de chaque compositeur, mais aussi de l'équipe de développement.On connaît également la tracklist complète :Plusieurs titres sont en écoute sur le SoundCloud de Dotemu si vous voulez avoir un avant-goût.On ne connaît pas encore les prix des différents formats, mais Dotemu promet plus d'informations la semaine prochaine.