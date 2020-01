News Mortal Kombat Kollection Online (Switch)

La fiche du titre sur le site du PEGI indique (ou plutôt indiquait) que le titre est attendu sur PC, PS4, Xbox One et évidemment Switch, sinon on ne vous en parlerait pas. La fiche indique évidemment un PEGI 18 et était accompagné d'une petite description qu'on vous traduit ici :

Mortal Kombat Kollection Online est la trilogie originale Mortal Kombat que les fans de MK ont toujours voulu. Avec des graphismes et un gameplay améliorés ainsi que des fonctionnalités en ligne, [le jeu] offre une expérience incroyable qui ressuscite les "klassics

Le jeu semblait avoir été annulé, et l'information venait même du développeur de l'époque, le studio Blind Squirrel. Il est donc un poil étonnant de voir resurgir le titre sur le site du PEGI ce 22 janvier (et d éjà retiré e depuis).On se demande maintenant pourquoi la fiche a déjà été retirée du site. Car s'il s'agit probablement d'une information sortie un poil trop tôt, il pourrait aussi s'agir d'une erreur. Réponse bientôt... ou pas !Source : Go Nintendo