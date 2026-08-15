Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Pokémon Pokopia Disponible sur Switch 2 depuis le 05/03/2026
News Pokémon Pokopia (Switch 2)

L'évènement Barpeau commence dans Pokémon Pokopia : comment obtenir Barpeau et Milobellus

L'évènement "Des écailles pour Barpau" a démarré dans le jeu Pokémon Pokopia. Découvrez tout le détail de l'évènement dans cet article.

News
Pokémon Pokopia continue à recevoir du nouveau contenu, en plus de son DLC qui a débarqué il y a quelques jours (et dont nous vous reparlerons très prochainement !).

Après Granivol, Ténéfix et Jirachi c'est autour de Barpeau d'arriver dans Pokémon GO avec son évènement dédié qui a débuté le 13 août et qui se terminera le 28 août prochain.


Comment rencontrer Barpeau

Dès que vous démarrerez votre jeu, en vous rendant devant un Centre Pokémon réparé, vous rencontrerez Barpeau qui sera alors immédiatement ajouté à votre Pokédex. Il vous proposera d'échanger des Bel'Écailles contre des objets exclusifs, sur la thématique de la plage, permettant par la suite de construire les nouveaux habitats de la famille du Pokémon Barpeau.



Obtenir les Bel'Écailles pour acquérir les objets exclusifs


Pour obtenir les Bel'Écailles, comme pour les évènements précédents, il vous faudra vous rendre sur les Îles Rêve. Pour cela rendez-vous auprès des peluches Pokémon pour demander à Baudrive de vous y conduire.
Vous trouverez alors les Bel'Écailles au bord des plages. Ramassez-en un maximum pour les ramener ensuite à Barpeau et les échanger contre les différents équipements possibles :

- Bouée : 5 Bel'Écailles
- Glacière : 10 Bel'Écailles
- Lit de sable : 10 Bel'Écailles
- Bouée géante : 10 Bel'Écailles
- Lanterne flottante 10 Bel'Écailles
- Kit de volley-ball : 15 Bel'Écailles

En tout, c'est donc 60 Bel'Écailles qui sont nécessaires pour obtenir la collection complète !

Découvrir les nouveaux habitats et obtenir Milobellus

Deux nouveaux habitats arrivent dans cet évènement : l'un pour permettre de loger Barpeau une fois l'évènement terminé, et un autre à destination de son évolution, Milobellus !

Le premier est composé d'une Bouée géante et du Lit de sable :
Le second est constitué du Kit de volley-ball, de la Glacière et de la Bouée, c'est lui qui vous permettra d'avoir Milobellus :

Voilà, vous avez toutes les informations pour profiter pleinement de l'évènement Barpeau dans Pokémon Pokopia. N'oubliez pas : vous avez jusqu'28 août pour obtenir tout ce qu'il vous faut. Après, il sera trop tard !

Pokémon Pokopia est disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !
Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil