L'évènement Barpeau commence dans Pokémon Pokopia : comment obtenir Barpeau et Milobellus

Comment rencontrer Barpeau

Obtenir les Bel'Écailles pour acquérir les objets exclusifs

Découvrir les nouveaux habitats et obtenir Milobellus

Pokémon Pokopia continue à recevoir du nouveau contenu, en plus de son DLC qui a débarqué il y a quelques jours (et dont nous vous reparlerons très prochainement !).Après Granivol, Ténéfix et Jirachi c'est autour de Barpeau d'arriver dans Pokémon GO avec son évènement dédié qui a débuté le 13 août et qui se terminera le 28 août prochain.Dès que vous démarrerez votre jeu, en vous rendant devant un Centre Pokémon réparé, vous rencontrerez Barpeau qui sera alors immédiatement ajouté à votre Pokédex. Il vous proposera d'échanger des Bel'Écailles contre des objets exclusifs, sur la thématique de la plage, permettant par la suite de construire les nouveaux habitats de la famille du Pokémon Barpeau.Pour obtenir les Bel'Écailles, comme pour les évènements précédents, il vous faudra vous rendre sur les Îles Rêve. Pour cela rendez-vous auprès des peluches Pokémon pour demander à Baudrive de vous y conduire.Vous trouverez alors les Bel'Écailles au bord des plages. Ramassez-en un maximum pour les ramener ensuite à Barpeau et les échanger contre les différents équipements possibles :- Bouée : 5 Bel'Écailles- Glacière : 10 Bel'Écailles- Lit de sable : 10 Bel'Écailles- Bouée géante : 10 Bel'Écailles- Lanterne flottante 10 Bel'Écailles- Kit de volley-ball : 15 Bel'ÉcaillesEn tout, c'est donc 60 Bel'Écailles qui sont nécessaires pour obtenir la collection complète !Deux nouveaux habitats arrivent dans cet évènement : l'un pour permettre de loger Barpeau une fois l'évènement terminé, et un autre à destination de son évolution, Milobellus !Le premier est composé d'une Bouée géante et du Lit de sable :Le second est constitué du Kit de volley-ball, de la Glacière et de la Bouée, c'est lui qui vous permettra d'avoir Milobellus :Voilà, vous avez toutes les informations pour profiter pleinement de l'évènement Barpeau dans Pokémon Pokopia. N'oubliez pas : vous avez jusqu'28 août pour obtenir tout ce qu'il vous faut. Après, il sera trop tard !Pokémon Pokopia est disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2.