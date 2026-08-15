L'évènement Barpeau commence dans Pokémon Pokopia : comment obtenir Barpeau et Milobellus
L'évènement "Des écailles pour Barpau" a démarré dans le jeu Pokémon Pokopia. Découvrez tout le détail de l'évènement dans cet article.News
Après Granivol, Ténéfix et Jirachi c'est autour de Barpeau d'arriver dans Pokémon GO avec son évènement dédié qui a débuté le 13 août et qui se terminera le 28 août prochain.
Comment rencontrer BarpeauDès que vous démarrerez votre jeu, en vous rendant devant un Centre Pokémon réparé, vous rencontrerez Barpeau qui sera alors immédiatement ajouté à votre Pokédex. Il vous proposera d'échanger des Bel'Écailles contre des objets exclusifs, sur la thématique de la plage, permettant par la suite de construire les nouveaux habitats de la famille du Pokémon Barpeau.
Obtenir les Bel'Écailles pour acquérir les objets exclusifs
Pour obtenir les Bel'Écailles, comme pour les évènements précédents, il vous faudra vous rendre sur les Îles Rêve. Pour cela rendez-vous auprès des peluches Pokémon pour demander à Baudrive de vous y conduire.
- Bouée : 5 Bel'Écailles
- Glacière : 10 Bel'Écailles
- Lit de sable : 10 Bel'Écailles
- Bouée géante : 10 Bel'Écailles
- Lanterne flottante 10 Bel'Écailles
- Kit de volley-ball : 15 Bel'Écailles
En tout, c'est donc 60 Bel'Écailles qui sont nécessaires pour obtenir la collection complète !
Découvrir les nouveaux habitats et obtenir MilobellusDeux nouveaux habitats arrivent dans cet évènement : l'un pour permettre de loger Barpeau une fois l'évènement terminé, et un autre à destination de son évolution, Milobellus !
Le premier est composé d'une Bouée géante et du Lit de sable :
Voilà, vous avez toutes les informations pour profiter pleinement de l'évènement Barpeau dans Pokémon Pokopia. N'oubliez pas : vous avez jusqu'28 août pour obtenir tout ce qu'il vous faut. Après, il sera trop tard !
Pokémon Pokopia est disponible exclusivement sur Nintendo Switch 2.
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