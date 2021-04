News E3 2021

Greg Miller

L'E3 2021, qui sera intégralement virtuel comme l'Entertainment Software Association l'avait déjà annoncé il y a quelques semaines, pourra compter sur trois animateurs pour relayer les nombreuses annonces et rythmer les différents événements que les éditeurs et studios participant. Leurs noms ont été dévoilés aujourd'hui par l'ESA.On a encore un peu du mal à savoir comment sera perçu l'E3 2021. Si le fait d'avoir un événement 100% numérique n'est pas pour déplaire ceux qui, comme nous, vivent désormais l'événement à distance depuis nos confortables connexions européennes, inutile de dire que ceux qui vivaient l'événement sur place vivront une expérience totalement différente.Cette année, c'est un salon numérique que l'association américaine des éditeurs de jeux vidéo a décidé de proposer, en raison du contexte sanitaire toujours incertain – même si les Etats-Unis ne sont pas loin d'avoir réussi l'impensable en vaccinant une grande partie de leur population en un temps record qui fait envie.Du samedi 12 au mardi 15 juin, l'E3 2021 sera donc rythmé par différents événements en ligne. 3 animateurs se relaieront ou se soutiendront pendant ces 4 jours : Greg Miller, Jacki Jing et Alex 'Goldenboy' Mendez. De qui s'agit-il ? Les organisateurs ont pris soin d'adresser aux médias une petite note biographique de chacun.Greg Miller est pour l'ESA une figure incontournable du divertissement : avec sa société Kinda Funny, il a depuis quelque temps participé à de nombreux événements, tant son humour et ses remarques judicieuses semblent faire mouche.Grâce à son réseau, ses participations en podcast et en vidéo lui permettent de s'exprimer sur de nombreux sujets liés à la culture du divertissement, notamment du jeu vidéo.Jacki Jing est une journaliste nommée aux Emmy Awards et régulièrement présent devant les caméras d'IGN, Nerdist, Funimation et de l'Anime News Network. Bref, les jeunes Américains la reconnaitront bien et la trouveront d'autant plus à l'aise que c'est une habituée des événements d'envergure, et des interviews avec de grandes stars du grand écran.Alex 'Goldenboy' Mendez est un commentateur reconnu en eSport, qui intervient sur de nombreux jeux du segment comme Fortnite? Halo, Valorant et Overwatch.On ne manquera pas de revenir sur le programme de l'événement d'ici quelque temps, on sait déjà que Nintendo sera bel et bien de la partie cette année , et il nous tarde de savoir comment seront organisées les différentes conférences des uns et des autres d'ici le début de l'E3, aux jours nettement décalés par rapport aux années précédents.