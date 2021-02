News E3 2021

L'Entertainment Software Association, ou ESA pour les intimes, est le nom de l'association qui gère l'organisation de l'E3 de Los Angeles. En 2021, l'ESA nous donne rendez-vous pour un E3 2021 digital, qui aura lieu du 15 au 17 juin.L'année dernière, l'ESA s'était résignée à annuler l'événement , purement et simplement, en raison de contraintes logistiques liées à l'organisation d'un événement numérique à la place du rendez-vous physique habituel. Au final, après une longue hésitation, l'ESA avait finalement renoncé, et annulé l'E3 2020.Le site VideoGameChronicle.com indique que l'édition 2021 sera placée sous le signe du partage numérique, avec trois jours d'événements de 10h du matin à 22 heures, heure locale, soit de 18h à 6h chez nous. Oui, Boris, les nuits seront courtes si d'aventure, certains Live concernent la Nintendo Switch.Si comme votre dévoué, la perspective de faire des nuits blanches ne vous réjouit pas, l'ESA prévoit des rediffusions régionales en Europe, en Chine et au Moyen-Orient pour qu'on ne passe à côté d'aucune info. On se demande un peu comment cela va pouvoir se concrétiser, l'info va rapidement manquer de fraicheur une fois tombée Outre-Atlantique.L'E3, c'est aussi pour les médias un salon où l'on essaie les jeux : le comité prévoit donc de permettre aux médias d'assister à des previews de jeux à distance. Une vraie révolution culturelle : assister à l'E3 depuis son canapé, c'est bien quelque chose qu'on ne pensait jamais faire !VideoGameChronicle, dans son article, explique que les plans de l'ESA ne font pas l'unanimité au sein des membres de l'association : "au moins une société majeure du secteur" organisera son propre événement, histoire de ne pas payer de "somme à 6 chiffres" pour apparaitre à l'E3, résume NintendoLife.Quelle que soit la tournure des événements, PN sera bien entendu au rendez-vous, avec une équipe survitaminée à l'écoute des annonces de Nintendo et de ses partenaires : un événement numérique aura-t-il lieu cette année pour nous présenter les futures sorties Nintendo ? Si on a pu s'en passer une année, pas sûr que les joueurs se contentent encore longtemps des bribes d'informations lâchées de temps à autre par Big N : un déluge d'infos, c'est bon pour le moral !Source : VideoGameChronicle via NintendoLife