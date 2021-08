L'édition physique de Sonic Colours Ultimate reportée en Europe, la version en téléchargement maintenue

Toutes les éditions physiques de Sonic : Colours Ultimate, qui comprend l'édition standard et le porte-clés, seront retardées sur tous les marchés EMEA, à l'exception de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Cela n'a pas d'impact sur la sortie numérique sur toutes les plateformes.

Sega a dû se résoudre à annoncer le report de la sortie des versions physiques de Sonic Colours Ultimate, qui devaient être commercialisées le 7 septembre 2021, date de sortie du jeu qui, donc, ne sera disponible qu'en téléchargement.Si Sega ne donne aucun détail sur les raisons qui ont causé ce report désagréable pour les ans du Hérisson Bleu, on peut imaginer que la crise sanitaire est passée par là, même si on peut se demander pourquoi seule l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique sont concernés par cette situation.A lire aussi : Sega dévoile Sonic Colours Ultimate En effet, l'édition collector du jeu devrait bien sortir normalement en Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande), et en Amérique du Nord. Les fans de ces régions devraient donc plus vite que nous en Europe profiter du porte-clé de Baby Sonic offert avec le jeu (dont on avait d'ailleurs parlé dans cette news ).Voici ce que Sega a déclaré sur Twitter :Source : Twitter via NintendoLife