News Monster Hunter Rise (Switch)

On savait qu'il y avait une édition standard, une édition deluxe, et bien la voici la voilà en chair et en os : l'édition Collector de Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch, actuellement disponible en pré-réservation sur certains sites eCommerce dont certains sont déjà en rupture, signe que le produit pourrait bien intéresser bon nombre de fans parmi nous.Cette édition collector comprend notamment le jeu, bien entendu, et l'amiibo de la principale créature de ce nouvel opus, l'amiibo de Magnamalo. Le pack comprend également le code de téléchargement pour le DLC "Kit deluxe" qui permet de récupérer quelques effets cosmétiques exclusifs (ils n'apportent toutefois rien en termes de gameplay).En plus de ces éléments, vous trouverez dans le pack une planche d'autocollants avec une dizaine d'illustrations qui se préciseront au fil des semaines d'ici la sortie du jeu, et un badge "Kamura". Pour 90 €, voilà qui ressemble à une édition assez sérieuse, même s'il est possible que Nintendo et Capcom en fassent une arme de vente massive à l'occasion de la sortie du jeu !Si vous souhaitez précommander cette édition collector chez la FNAC, notez qu'un Steelbook est par ailleurs offert pour toute réservation – il suffit pour cela d'ajouter les deux produits à votre panier avant de finaliser votre commande : l'édition collector + le SteelBook vous reviendront alors à 89,99 € CDiscount.com vous propose actuellement le pack au même prix, 89,99 € Chez Micromania, le produit est disponible à la réservation pour 109,99 € Le jeu est déjà en rupture sur Amazon.fr mais le site vous permet de vous inscrire pour recevoir un email lors d'un éventuel futur réassort.On vous rappelle par ailleurs que Capcom et Nintendo proposeront, uniquement via le site MyNintendo, trois amiibo , dont l'amiibo Magnamalo, la nouvelle grosse bébête de ce nouvel opus.Note : ci-dessus, certains liens permettront à Puissance Nintendo de percevoir une (petite) contribution de la part du eCommerçant : on vous remercie de nous aider à faire vivre le site par ce simple clic :)