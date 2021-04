News E3 2021

L'ESA va travailler avec ses partenaires médias globalement pour aider à amplifier et rendre disponible ce contenu à chacun gratuitement.

L'ESA, l'Entertainment Software Association, a annoncé aujourd'hui qu'un format entièrement numérique et gratuit de l'E3 aurait bien lieu cette année : du 12 au 15 juin 2021, c'est un E3 entièrement réimaginé pour l'occasion que nous pourrons donc découvrir, grâce à l'aide des médias qui joueront un rôle crucial dans le relai des informations que voudront bien partager éditeurs et studios présents.Le but est simple : permettre à tous les fans de jeux vidéo de découvrir l'actualité dévoilée lors de cet événement numérique, gratuitement :Et si on regarde la liste des éditeurs ou studios qui ont décidé de soutenir cette version 100% en ligne, on est rassuré : Nintendo est bien de la partie ! Le géant nippon fait en effet partie des premiers éditeurs à avoir décidé de participer à l'événement.Evidemment, Nintendo n'est pas seul, et avec l'aide d'autres éditeurs comme Xbox, Capcom, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros Games et Koch Media, on sait déjà qu'on devrait avoir droit à de jolies annonces pendant ces 3 jours un peu spéciaux.Même si la vaccination bat son plein aux Etats-Unis, l'ESA a donc joué la carte de la prudence face à la Covid-19. Avec un format entièrement numérique, gratuit (on avait pu lire récemment que l'ESA envisageait de rendre l'événement en ligne payant, un choix qui ne semblait pas vraiment faire l'unanimité sur le Net).On peut se réjouir d'avoir la chance de pouvoir vivre une sorte d'E3 cette année, même avec un format adapté, on peut compter sur les studios pour nous révéler de belles informations, de sacrées nouveautés, et on espère que Nintendo ne sera pas en reste. Il ne nous manque plus qu'un programme complet des festivités !