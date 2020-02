News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

According to the official Animal Crossing: New Horizons product listing, the game will support online play (as we’ve known before) + the Nintendo Switch Online - Smartphone App. https://t.co/y7VAzqzFtR



Encore un mois, dix jours, 1 heure et 35 minutes (ou presque !) avant la sortie d'Animal Crossing: New Horizons. On en a plus d'un dans l'équipe qui ne tient plus en place et qui compte littéralement les secondes qui nous séparent jusqu'à la sortie du nouvel épisode de la célèbre franchise. Et on a découvert aujourd'hui que l'application Nintendo Switch Online serait compatible avec le jeu.A ce stade, il est encore bien trop tôt pour savoir quel niveau de compatibilité Animal Crossing sur Switch va avoir avec l'application smartphone Nintendo Switch Online. On se rappelle seulement que c'est une application qu'on adore oublier, qui a connu un certain nombre de mises à jour depuis son lancement, mais qui n'a pas a priori réussi à s'imposer comme le compagnon idéal incontournable pour jouer entre amis à distance...On ne sait absolument pas du tout quel genre de fonctionnalités l'application va permettre de maximiser avec Animal Crossing: New Horizons. Plusieurs hypothèses rapportées par NintendoLife semblent plutôt faire sens : on pourrait avoir une appli AC dans l'application NSO, voire évidemment bénéficier du chat vocal dans le jeu via l'application. D'aucuns espèrent qu'on pourrait scanner des QR Codes, mais cela nous semble tellement 2012 qu'on préfère ne plus y penser.Cette compatibilité avec l'application Nintendo Switch Online suscite-t-elle chez vous un sympathique émoi, ou vous laisse-t-elle complètement indifférent ?Source : NintendoLife