News Monster Hunter Rise (Switch)

Pour patienter avant la sortie de Monster Hunter Rise le 26 mars prochain, Capcom vient de publier une version mini de la bande originale de son jeu. Cet album est disponible en exclusivité sur les plateformes d’écoute en ligne Amazon Music , Apple Music et Spotify Voici la liste des 6 titres que cet album inclut, soit 17 minutes d’écoute :- Kamura’s Song of Purification (Hinoa)- Brave Hunters (Minoto)- Kamura’s Song of Purification- Sanctuary Abandoned by the Gods- Barbarous Beast – Magnamalo- Proof of a Hero – Rise VersionAttendez-vous Monster Hunter Rise ? Si vous êtes encore dubitatif, vous pouvez retrouver notre preview sur le jeu pour vous aider à faire votre choix.