News Nintendo

Vous avez reconnu, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, des airs populaires de la culture vidéludique : Final Fantasy, Kingdom Hearts, et même Sonic. Il nous a semble qu'il manquait un représentant de poids du secteur : un certain Nintendo, totalement absent de la cérémonie. Pourtant, la participation de Nintendo semblait quasiment acquise, et ce depuis la cérémonie de clôture des JO de Rio en 2016, quand le Premier Ministre japonais avait surgi d'un tuyau vert de Super Mario.Le média japonais Shukan Bunshun , qui a pu consulter plusieurs documents concernant la cérémonie d'ouverture rédigés entre avril 2020 et juillet 2021, indique qu'on aurait dû découvrir un tableau consacré aux jeux vidéo 8 bits, avec Mario et Space Invaders, sous la responsabilité de Shigeru Miyamoto.Le 4 octobre 2020, les concepteurs de la cérémonie avaient replacé le tuyau vert de la cérémonie de clôture de 2016. Lady Gaga serait entrée dans le tuyau, et c'est Naomi Watanabe qui en aurait alors surgit à la place, portant une perruque blonde et une casquette rouge.Quelques mois plus tard, le 16 juin 2021, on découvre dans le plan de la cérémonie que 5 musiques de Nintendo devaient être entendues lors de la cérémonie : le thème principal de The Legend of Zelda, le thème principal de Pokémon, quelques mélodies de Super Mario Bros... Ces morceaux auraient dû être diffusés lors du défilé des athlètes, après la cérémonie proprement dite. Pourtant, vendredi dernier, aucune musique appartenant à Nintendo n'a été diffusée.Pour le site Shukan Bunshun, ce sont les différents scandales et la situation générale de ces Jeux Olympiques dans l'esprit du public japonais qui ont conduit Nintendo à choisir de ne pas apparaître dans la cérémonie, de façon à ne pas être identifié comme un des acteurs de jeux dont les Japonais ne veulent plus, et qui de plus ont vu plusieurs cadres démissionné, non sans raison.Le site Japan Times (accès payant) explique que la situation sanitaire et le report d'un an des Jeux Olympiques n'a pas été sans conséquences sur l'organisation de la cérémonie d'ouverture : la chorégraphe japonaise Mikiko Mizuno avait d'abord imaginé une cérémonie axée sur la pop culture nippone. Un directeur créatif Hiroshi Sasaki, nommé en décembre 2020, a toutefois mis Mikiko Mizuno de côté, causant sa démission, et avec elle plusieurs membres-clés de l'équipe en charge de la cérémonie d'ouverture. Cet individu, impliqué dans un scandale, devra démissionner au cours du printemps 2021 – il avait suggéré que Naomi Watanabe soit vêtue en Olympig (en petit cochon des JO, si on cherche vraiment à traduire cette terrible expression).Vous avez peut-être entendu parler de certains des autres scandales qui ont rythmé l'arrivée des JO de Tokyo : le 20 juillet, c'est le compositeur de la cérémonie, Keigo Oyamada, qui a démissionné. Et pour cause : une ancienne interview dans laquelle il s'était tout simplement vanté d'avoir abusé de camarades d'école en situation de handicap. Le monde va bien, on vous assure...Si on ajoute à cela la démission du réalisateur de la cérémonie, Kentaro Kobayashi, qui avait cru malin de faire une plaisanterie au sujet de l'Holocauste... ou encore la démission de Yoshiro Mori qui avait quant à lui démissionné en février suite à la publication de commentaires sexistes... On se dit que tout cela était peut-être un peu trop pour que Nintendo accepte de voir son nom associé à une telle cérémonie.De plus, au Japon, la majorité des citoyens étaient opposés à la tenue des jeux dans l'archipel : des jeux sans public, alors que le coronavirus fait rage et a nécessité la promulgation de l'État d'urgence dans plusieurs préfectures du pays, voilà qui était la petite goutte de trop qui a fait déborder le vase, conduisant donc Nintendo à renoncer à toute apparition dans cette cérémonie.A la lecture de tout cela, on se dit que peut-être, en effet, ce n'était pas plus mal, et que Nintendo a fort bien fait de rester à l'écart de JO qui ne resteront pas dans les annales : une large part de la situation se doit au Covid-19, certes, mais le comportement de nombreux cadres importants de l'organisation des jeux a aussi nettement terni la réputation de l'instance des Jeux au Japon.Source : Eurogamer