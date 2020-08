News Konami

PES 2021 n'est qu'une évolution de la franchise portant essentiellement sur la mise à jour de la base de données des équipes et des joueurs, une version de transition. Konami propose ainsi cette mise à jour payante de PES 2020 pour 29,99 €. Mais cela ne permet pas à la Nintendo Switch de récupérer une édition du jeu encore une fois. On ne peut qu'être navré de voir la frilosité pour porter certains titres de sport sur la console alors que la base installée de la Switch dépasse désormais les 60 millions d'exemplaires, même si d'un autre côté, on peut logiquement comprendre que l'éditeur Konami n'ait pas vraiment envie de s'investir financièrement pour un portage Switch sur un moteur non optimisé pour la console, moteur qui sera abandonné l'année prochaine.





Quand on entend au niveau de ses propos que la génération actuelle de consoles ne contient pas la Switch, on peut logiquement se poser la question du positionnement de la dernière console de Nintendo dans l'esprit des décideurs de certains studios. Même si effectivement la Wii U correspondait à la génération de la PS4 et de la Xbox One, la Switch n'en est qu'une évolution et non pas un système next-gen, au niveau de la puissance.







Si PES 2022 semble confirmé pour une arrivée sur la future génération de console, les PS5 et Xbox Series X, on ne voit pas vraiment pourquoi Konami se déciderait enfin à porter la Switch, alors qu'ils ne ne le font pas actuellement. Il semble claire que la licence PES ne déboulera pas sur Nintendo, laissant Fifa régner en maître malgré ses portages Legacy, faute de combattants. Pour PES 2022, Konami mettra de côté son moteur Fox Engine, utilisé depuis 2014, au profit de l’Unreal Engine d’Epic Games, un moteur qui tourne parfaitement sur Switch. Mais PES 2022 devant arriver pour la fin de l’année 2021, sur PS5 et Xbox Series X, on peut s'attendre à ce que le paquet soit mis sur l'aspect graphique et puissance pure, ne laissant guère de place à une Nintendo Switch qui ne boxera pas du tout dans la même catégorie.







On ne doit pas donc s'étonner de voir l'attente de Captain Tsubasa pour les possesseurs de Switch, pour pallier le manque de jeux de foot de qualité sur Nintendo. Et on aimerait bien avoir des nouvelles d'Inazuma Eleven Ares, sans cesse repoussé.





Dans une interview accordée à Eurogamer, le responsable de la marque européenne de PSE, Lennart Bobzien, l'a confirmé, en déclarant "J'ai un Switch à la maison. J'adore la Switch en tant que console. Mais je ne peux que faire des commentaires sur PES 2021, qui ne sera disponible que sur la génération actuelle de consoles, c'est-à-dire la PS4, la Xbox One et le PC via Steam. Il n'y aura pas de version Switch pour cette année".