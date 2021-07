News Yu-Gi-Oh! Master Duel (Switch)

Yu-Gi-Oh! Digital Next | See What's Next for Digital Yu-Gi-Oh! 21/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hier, Konami a révélé l’avenir de Yu-Gi-Oh! dans le jeu vidéo avec son Yu-Gi-Oh! Digital Next, présentant les jeux à venir pour la licence. Trois jeux ont été présentés: Yu-Gi-Oh! Master Duel, Yu-Gi-Oh! Rush Duel et Yu-Gi-Oh! Cross Duel, qui ne sera disponible que sur mobile.Yu-Gi-Oh! Rush Duel s’est enfin annoncé chez nous. On ne dispose pas encore de date précise mais le jeu devrait arriver durant l’automne. Il reprend le concept du jeu sorti au Japon l’an dernier en ajoutant de nouvelles règles qui multiplient les tirages et invocations en duel. Notez qu’il s’agit d’une exclusivité Switch et qu’il s’actera autour de l’anime Yu-Gi-Oh! SEVENS, diffusé uniquement au Japon.Mais la grande annonce de ce Yu-Gi-Oh! Digital Next, c’est surtout Yu-Gi-Oh! Master Duel. Il s’agit d’un jeu de cartes de très grande envergure qui sera disponible sur toutes les consoles, PC et mobile qui n’est tiré ni de l’univers d’un anime, ni de celui d’un manga.Avec Master Duel, Konami espère proposer un jeu de cartes qui soit également plaisant à voir et pas seulement à jouer et organisera même d’importantes compétitions autour du titre ! Pour le moment, aucune fenêtre de sortie n’a été donnée mais ce qui est sûr, c’est que Konami a de grandes ambitions derrière ce titre.Par ailleurs des tutoriels travaillés seront intégrés au jeu pour permettre au plus grand nombre de profiter du jeu de carte, qui sera même disponible en 4K sur les supports le permettant. Nous en saurons plus lors de la prochaine présentation, qui n’a pour le moment pas encore été datée.