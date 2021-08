Koh-Lanta : Les Aventuriers se dévoile et trouve un date de sortie

À la fin, il n'en restera qu'un !



Koh-Lanta : Les Aventuriers sera disponible dès le 14 octobre 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le jeu sera compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series S/X. pic.twitter.com/sVozeXODEd — Microids (@Microids_off) August 24, 2021

Vous devrez amener votre équipe à la victoire lors des épreuves de confort et d’immunité jusqu’à la célèbre réunification, où vous devrez naviguer en solo. Gagner l’immunité sera nécessaire pour éviter l’élimination. Votre objectif ? Arriver jusqu’aux mythiques poteaux. Mais la réussite à cette épreuve ne suffira pas pour gagner Koh-Lanta. Le vote final dépendra de vos choix durant toute l’aventure et déterminera qui sera le gagnant de l’aventure.

Koh-Lanta : Les Aventuriers 30/08/2021







Alors que la dernière saison de Koh-Lanta est diffusée tous les mardis sur TF1, Mïcroid en profite pour dévoiler, via Twitter, le jeu Koh-Lanta : Les Aventuriers.L'éditeur derrière Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !, proposera de reprendre les différents aspects de l'émission comme former des alliances, participer aux épreuves, récolter des ressources ainsi que gagner le totem d'immunité.Vous pourrez choisir l'équipe des rouges ou jaunes avec Koh-Lanta : Les Aventuriers, disponible sur toutes les plateformes y compris sur Switch, à partir du 14 octobre 2021.