News Super Kirby Clash (Switch)

Rond comme un ballon mais d'un rose qui en fait une star auprès des jeunes femmes (en particulier japonaises), Kirby fête ses 28 ans aujourd'hui. Le petit alien rose capable d'aspirer des objets et ses ennemis, d'en copier les pouvoirs, de cracher des objets pour s'en servir d'armes, est la star d'une lucrative franchise essentiellement basée sur des beat'em all via un environnement plateforme. Avec plus de 35 millions d'unités vendues sur une trentaine de titres (notre Boris en est un grand fan), Kirby fait partie du Top 50 des séries de jeux vidéo les plus vendus.



Pour célébrer cet anniversaire, on attendait bien sûr un clin d'oeil d'un de ses papas, Masahiro Sakurai, puisque l'autre papa, Satoru Iwata n'est plus de ce monde. Kirby est l'emblème d'HAL Laboratory, qui fêtait cette année son quarantième anniversaire.









pic.twitter.com/S8VhfWKx4r — 桜井 政博 (@Sora_Sakurai) April 27, 2020 Parmi les petits cadeaux du jour, le jeu free-to start Super Kirby Clash sur Nintendo Switch vous offre 28 pommes-joyaux gratuitement pour pouvoir jouer au jeu et avancer bien plus confortablement. D'habitude, vous ne pouvez récupérer qu'une pomme-joyaux toutes les 12h, celle-ci vous permettant de débloquer de nouvelles quêtes ou de les combiner avec des éclats pour obtenir de l'équipement puissant au bazar.



Du côté de First Figure, on dévoile un nouveau projet de Kirby en résine. La société, réputée pour ses réalisations, a déjà produit de nombreuses réalisations à la gloire de l'univers de Kirby.

Pour célébrer le 28e anniversaire de Kirby, une nouvelle statue de 9 pouces en PVC est en préparation. Elle est basée sur l'image de rendu 3D officielle de Nintendo, qui montre le personnage au sommet d'un champ de fleurs. C'est tout pour le moment, il faudra patienter un peu plus avant d'avoir toutes les images, la petite vidéo et surtout les tarifs et dates pour le lancement des pré-commandes.

Allez, joyeux anniversaire Kirby, on attend de nouvelles aventures sur Switch avec impatience !