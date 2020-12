News Kingpin: Reloaded (Switch)

Kingpin: Reload ne sortira pas en 2020 (de toute manière, il ne lui restait plus beaucoup de possibilités pour pouvoir honorer ce souhait initial), mais c'est un choix technique à saluer qui en est la cause. En effet, l'équipe en charge de ce remaster, reprenant un titre qui avait connu son petit succès en 1999, s'est demandé en cours de route si c'était une bonne idée de repartir de zéro avec un nouveau moteur, car le code source d'origine a été perdu. Comment redonner la sensation de jouer au jeu d'origine en utilisant un moteur moderne qui n'aurait peut-être pas la même souplesse que l'ancien ?







Finalement, ils sont partis dans une autre direction : faire de l'ingénierie inverse. En reprenant tous les éléments du jeu de base et en reconstituant les données initiales et le moteur d'origine, tout en recréant les sources manquantes, l'équipe a passé toute son année 2020 à travailler dur pour obtenir ce qui leur était nécessaire afin de réaliser désormais un Kingpin conforme à leur souhait. Maintenant, il faut assembler le tout pour pouvoir finaliser le jeu et permettre désormais de partager des avancées concrètes sur ce portage, repoussé à un vague 2021. Mais les premiers retours ne vont pas tarder car ils comptent indiquer dès janvier 2021 la date de la première bêta fermée.





Kingpin est un titre violent et assez grossier dans ses dialogues. Il est connu aussi pour la qualité des tirs des PNJ, qui ont tendance à vous exploser la tête assez facilement. Si on reste au même niveau, vous allez devoir vous accrocher quelque peu !



Je veux vous donner à tous une mise à jour sur KP Reloaded, et pourquoi cela prend autant de temps. Au début de l'année, nous avons révélé le jeu, avec l'objectif de le sortir cet été.

Cependant, des changements majeurs sont intervenus au cours du développement, c'est pourquoi nous avons décidé de retarder le jeu.

Nous avons décidé au début de l'année de changer notre approche du Remaster. Comme vous le savez tous, le code source original de Kingpin n'existe plus, et notre plan initial était donc de "recréer" le jeu dans un moteur moderne (la même approche que Nightdive utilise pour ses jeux KexEngine).

Cependant, nous avons rapidement réalisé que pour que le jeu ressemble à 100% à l'original (y compris au niveau de l'IA, etc.), une meilleure approche serait de faire de la rétro-ingénierie complète du jeu et du moteur d'origine, en recréant essentiellement les sources manquantes à partir de zéro.

Nous avons travaillé dur sur ce point pendant la majeure partie de l'année 2020, et nous en sommes finalement à un stade où nous avons presque terminé. En plus de la programmation, nous sommes également sur le point de recréer toutes les textures du jeu en haute résolution, à partir de zéro. Pas de mise à l'échelle de l'IA ici !

En janvier, nous entrons dans la prochaine phase de développement, celle de la mise en place de l'ensemble, qui nous permettra enfin de partager davantage de vidéos, de gameplay, de captures d'écran et d'ouvrir la bêta fermée.